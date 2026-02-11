Я нашел ошибку
Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году
Россиян ждут три праздничных выходных в конце февраля 2026 года
Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе. Стрельба в одном из техникумов Анапы произошла 11 февраля.
В Анапском техникуме произошла стрельба, в результате которой пострадали люди
Сегодня утром в АЗС на Волжском шоссе въехал автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другого автомобиля.
Сотрудники СК СО  выехали на место происшествия на автозаправочной станции в Красноглинском районе
Сейчас в Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».
В промышленные парки Самарской области приходят новые инвесторы
В Октябрьском районе  Самары горели домашних вещей в квартире. Погиб мужчина 1963 г.р.
За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение 8 пожаров в регионе
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя

Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.

Ново-Савиновский районный суд Казани по требованию прокуратуры 10 февраля обязал местного жителя с именем Исус Петрович Христос вернуть себе прежнее имя. Информация об этом следует из картотеки на сайте суда, пишут "Известия".

«Иск (заявление, жалоба) удовлетворен», — говорится в материалах дела.

Согласно данным суда, иск подал прокурор Казани Ильдар Исмагилов. Затем суд обратился в местный ЗАГС.

Как отмечает ТАСС, по решению суда ЗАГС обязан восстановить прежнее имя Христоса — Евгений Петрович Чекулаев. Мужчина также должен получить новый паспорт, ФИО в котором совпадает со свидетельством о рождении.

Уточняется, что основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено. Также суд принял во внимание тезис о том, что имя Исус Христос может вводить граждан в заблуждение и нарушает права религиозных групп.

 

Фото:  pxhere.com

