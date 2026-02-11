В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя

Ново-Савиновский районный суд Казани по требованию прокуратуры 10 февраля обязал местного жителя с именем Исус Петрович Христос вернуть себе прежнее имя. Информация об этом следует из картотеки на сайте суда, пишут "Известия".

«Иск (заявление, жалоба) удовлетворен», — говорится в материалах дела.

Согласно данным суда, иск подал прокурор Казани Ильдар Исмагилов. Затем суд обратился в местный ЗАГС.

Как отмечает ТАСС, по решению суда ЗАГС обязан восстановить прежнее имя Христоса — Евгений Петрович Чекулаев. Мужчина также должен получить новый паспорт, ФИО в котором совпадает со свидетельством о рождении.

Уточняется, что основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено. Также суд принял во внимание тезис о том, что имя Исус Христос может вводить граждан в заблуждение и нарушает права религиозных групп.

Фото: pxhere.com