Самарчанку оштрафовали на 500 000 рублей за ложное сообщение о минировании самолета

Подробности сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, пишет 450media.ru.

По версии следствия, в октябре 2025 года в аэропорту Курумоч женщина поссорилась с мужем и из хулиганских побуждений позвонила в службу спасения, сообщив о вымышленной угрозе — минировании самолета.

Сотрудники транспортной полиции быстро проверили информацию и установили, что она ложная. Подозреваемую задержали, началось расследование.

Позднее Красноглинский районный суд признал 44-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве пассажирского самолета.

С учетом позиции прокуратуры ей назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.