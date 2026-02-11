Я нашел ошибку
Главные новости:
Горящий автомобиль врезался в заправочную колонку, рядом с ней находился 27-летний водитель другого автомобиля, который пострадал и был госпитализирован.
В Самаре возбуждено дело о покушении на убийство после ЧП с горящим автомобилем, врезавшемся в заправочную колонку на АЗС
В октябре 2025 года в аэропорту Курумоч женщина поссорилась с мужем и из хулиганских побуждений позвонила в службу спасения, сообщив о вымышленной угрозе — минировании самолета.
Самарчанку оштрафовали на 500 000 рублей за ложное сообщение о минировании самолета
Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.
Самарцам рассказали, как физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему
Найти новый сервис можно в поиске мессенджера "Сервис записи на прием к врачу Самарской области".
Жители региона могут записаться на приём к врачу через мессенджер MAX
Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовыми нужны злаки.
Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе
Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году
Самарчанку оштрафовали на 500 000 рублей за ложное сообщение о минировании самолета

187
В октябре 2025 года в аэропорту Курумоч женщина поссорилась с мужем и из хулиганских побуждений позвонила в службу спасения, сообщив о вымышленной угрозе — минировании самолета.

Подробности сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, пишет 450media.ru.

По версии следствия, в октябре 2025 года в аэропорту Курумоч женщина поссорилась с мужем и из хулиганских побуждений позвонила в службу спасения, сообщив о вымышленной угрозе — минировании самолета.

Сотрудники транспортной полиции быстро проверили информацию и установили, что она ложная. Подозреваемую задержали, началось расследование.

Позднее Красноглинский районный суд признал 44-летнюю местную жительницу виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве пассажирского самолета.

С учетом позиции прокуратуры ей назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

