Горящий автомобиль врезался в заправочную колонку, рядом с ней находился 27-летний водитель другого автомобиля, который пострадал и был госпитализирован.
В Самаре возбуждено дело о покушении на убийство после ЧП с горящим автомобилем, врезавшемся в заправочную колонку на АЗС
В октябре 2025 года в аэропорту Курумоч женщина поссорилась с мужем и из хулиганских побуждений позвонила в службу спасения, сообщив о вымышленной угрозе — минировании самолета.
Самарчанку оштрафовали на 500 000 рублей за ложное сообщение о минировании самолета
Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.
Самарцам рассказали, как физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему
Найти новый сервис можно в поиске мессенджера "Сервис записи на прием к врачу Самарской области".
Жители региона могут записаться на приём к врачу через мессенджер MAX
Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовыми нужны злаки.
Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе
Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году
Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе

161
Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовыми нужны злаки.

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в среду, 11 февраля, он отметил, что простая замена мясной котлеты на тарелку фасоли не всегда является оптимальным решением для здоровья.

Специалист пояснил, что получить из бобовых такое же количество полноценного белка, как из мяса, возможно только при соблюдении одного условия — их необходимо сочетать со злаками. По его словам, сами по себе бобовые богаты белком, однако им недостает некоторых аминокислот.

Эксперт привел примеры удачных комбинаций, таких как чечевица с рисом, фасоль с хлебом или в лепешке, нут с кускусом, отметив, что именно такое сочетание делает рацион полноценным, пишет «Москва 24». Он подчеркнул, что для сбалансированного растительного питания не требуется искать экзотические суперфуды — достаточно грамотно комбинировать привычные продукты.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Медицина

