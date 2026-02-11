Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1» в среду, 11 февраля, он отметил, что простая замена мясной котлеты на тарелку фасоли не всегда является оптимальным решением для здоровья.

Специалист пояснил, что получить из бобовых такое же количество полноценного белка, как из мяса, возможно только при соблюдении одного условия — их необходимо сочетать со злаками. По его словам, сами по себе бобовые богаты белком, однако им недостает некоторых аминокислот.

Эксперт привел примеры удачных комбинаций, таких как чечевица с рисом, фасоль с хлебом или в лепешке, нут с кускусом, отметив, что именно такое сочетание делает рацион полноценным, пишет «Москва 24». Он подчеркнул, что для сбалансированного растительного питания не требуется искать экзотические суперфуды — достаточно грамотно комбинировать привычные продукты.

Фото: pxhere.com