Минздрав хочет поручить продление больничных часто болеющим врачебной комиссии

Минздрав России вынес на общественное обсуждение проект приказа об усиленном контроле за сотрудниками, которые многократно оформляют больничные. Об этом пишет «Гарант.ру».

Поправками предлагается направлять сведения о таких работниках на экспертизу врачебной комиссии при оформлении пятого и последующих листков нетрудоспособности за полгода.

Изменения касаются Приказа Минздрава РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н и Приказа от 11 апреля 2025 года № 195н. В инициативе подчеркивается, что соответствующие изменения направлены на выявление причин длительного состояния нетрудоспособности и на принятие необходимых мер.

При этом проект не распространяется на случаи, связанные с уходом за больным членом семьи, беременностью, социально значимыми заболеваниями или необходимостью заместительной почечной терапии.

Согласно действующим правилам, экспертизу временной нетрудоспособности проводят: лечащий врач, фельдшер (по поручению врача), зубной врач при стоматологических заболеваниях и врачебная комиссия медицинской организации.

Специалисты обязаны фиксировать диагноз, степень нарушений, сроки нетрудоспособности и другие необходимые сведения в медицинской документации, пишет Главный региональный.