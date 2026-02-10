Я нашел ошибку
Главные новости:
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав хочет поручить продление больничных часто болеющим врачебной комиссии

186
Минздрав хочет поручить продление больничных часто болеющим врачебной комиссии

Минздрав России вынес на общественное обсуждение проект приказа об усиленном контроле за сотрудниками, которые многократно оформляют больничные. Об этом пишет «Гарант.ру».

Поправками предлагается направлять сведения о таких работниках на экспертизу врачебной комиссии при оформлении пятого и последующих листков нетрудоспособности за полгода.

Изменения касаются Приказа Минздрава РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н и Приказа от 11 апреля 2025 года № 195н. В инициативе подчеркивается, что соответствующие изменения направлены на выявление причин длительного состояния нетрудоспособности и на принятие необходимых мер.

При этом проект не распространяется на случаи, связанные с уходом за больным членом семьи, беременностью, социально значимыми заболеваниями или необходимостью заместительной почечной терапии.

Согласно действующим правилам, экспертизу временной нетрудоспособности проводят: лечащий врач, фельдшер (по поручению врача), зубной врач при стоматологических заболеваниях и врачебная комиссия медицинской организации.

Специалисты обязаны фиксировать диагноз, степень нарушений, сроки нетрудоспособности и другие необходимые сведения в медицинской документации, пишет Главный региональный.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Лечение хронического болевого синдрома в Клиниках СамГМУ
10 февраля 2026  09:57
Лечение хронического болевого синдрома в Клиниках СамГМУ
172
Минздрав хочет поручить продление больничных часто болеющим врачебной комиссии
10 февраля 2026  09:08
Минздрав хочет поручить продление больничных часто болеющим врачебной комиссии
186
В Самарской городской больнице № 10 Куйбышевского района продолжается планомерное обновление медицинской инфраструктуры.
9 февраля 2026  19:36
Более 2500 исследований провели на новом рентген-аппарате в Самарской горбольнице № 10
501
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
9 февраля 2026  17:15
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
494
В 2025 году в Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 поставлены — 8 Lada Granta и 1 «ГАЗ Соболь».
9 февраля 2026  14:32
9 новых машин поступили в Самарскую поликлинику №14
491
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
9 февраля 2026  12:50
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
353
Эксперт предупредил об опасности хранения домашней аптечки в холодильнике
9 февраля 2026  10:45
Эксперт предупредил об опасности хранения домашней аптечки в холодильнике
328
В СамГМУ создали биорассасывающиеся костные винты, которые совершат прорыв в лечении сложных переломов
9 февраля 2026  09:49
В СамГМУ создали биорассасывающиеся костные винты, которые совершат прорыв в лечении сложных переломов
401
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
8 февраля 2026  16:50
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
627
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
6 февраля 2026  17:51
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
1092
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15961
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
843
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
368
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
656
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
898
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2858
Весь список