Самарцы не готовы отказаться от кофе и путешествий ради квартиры

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, чем готовы пожертвовать самарцы ради приобретения собственной недвижимости. Оказалось, что для каждого четвертого респондента (24%) сохранение привычного уровня комфорта «здесь и сейчас» важнее собственности и переезда.

Эти люди признались, что не готовы отказываться от утреннего кофе, походов в рестораны и кафе ради покупки квартиры. Эмоциональное состояние и маленькие повседневные радости для них стоят на первом месте. Еще более категорична группа «гедонистов», составляющая 5% опрошенных: они вовсе живут впечатлениями, считая, что счастье заключается в эмоциях и путешествиях, а не в вещах или квадратных метрах.​

Однако для большинства квартира остается приоритетом, хотя подходы к ее приобретению разнятся. Пятая часть (20%) респондентов выбирает жилье, ориентируясь на качество среды. Для них квартира важнее сиюминутных трат, но при условии, что она будет расположена рядом с зелеными зонами, лесом и обладать хорошими видовыми характеристиками.​

Почти четверть самарцев (25%) придерживаются стратегии «рациональный аскетизм». Они заявили, что квартира для них однозначно важнее развлечений, и они готовы пожертвовать кафе и поездками ради того, чтобы быстрее собрать первоначальный взнос.​

«Мы наблюдаем интересный сдвиг в психологии покупателя: эпоха, когда ради ипотеки люди были готовы годами отказывать себе во всем, постепенно уходит. Четверть опрошенных (26%) выбирают стратегию "умного баланса". Они копят на жилье, но не готовы превращать свою жизнь в режим жесткой экономии. Для современного человека покупка квартиры — это не финишная черта, ради которой нужно страдать, а инструмент для улучшения качества жизни. Именно для такой аудитории мы создаем проекты вроде Level Лесной, который объединяет близость к природе с городским комфортом. Это позволяет нашим клиентам не выбирать между экологией и привычным ритмом мегаполиса, сохраняя качество жизни даже при финансовой нагрузке», — комментируют в пресс-службе Level Group.​

Опрос также показал, что стратегия «золотой середины» становится все более популярной. Четверть (26%) респондентов отметили, что им важен баланс: они откладывают средства на покупку жилья, но не отказываются от жизни полностью, сохраняя бюджет на важные для себя удовольствия, даже если это удлинит срок накопления.

Откуда деньги: три стратегии покупки

Исследование также раскрыло основные источники финансирования сделок, показав, что классическое накопление — лишь один из путей.

Самым популярным способом покупки (35%) стала стратегия целевого накопления на первоначальный взнос, когда покупатель самостоятельно формирует стартовый капитал для ипотеки.

Реинвестицию — продажу имеющейся недвижимости или использование других инвестиционных активов, использовали 33%. Замыкает тройку лидеров «семейный ресурс»: 25% респондентов смогли приобрести жилье благодаря финансовой помощи родственников или близких.​

Полностью оплатить стоимость квартиры без привлечения заемных средств смогли лишь единицы: 4% сделали это сразу, а 3% — путем длительных самостоятельных накоплений.