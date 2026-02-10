Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов

Минимальные результаты Единого государственного экзамена, необходимые для зачисления в региональные медицинские вузы, в 2026 году в среднем находятся в пределах от 36 до 50 баллов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, в феврале Министерство здравоохранения РФ утвердило обновлённые требования к баллам ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов. В частности, по ряду направлений были увеличены минимальные показатели по русскому языку и химии. В целом по регионам установленный порог колеблется в диапазоне 36–50 баллов.

Депутат уточнил, что в ведущих столичных учебных заведениях требования выше. Так, для поступления в Первый МГМУ имени И. М. Сеченова на специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» абитуриентам необходимо набрать не менее 55 баллов по каждому из профильных предметов — русскому языку, биологии и химии. В Алтайском государственном медицинском университете минимальные показатели для базовых направлений составляют от 37 до 42 баллов.