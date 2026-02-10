Опубликован рейтинг регионов по работе в Платформе обратной связи за 2025 год

К Платформе обратной связи (ПОС) на Госуслугах подключены 182 тыс. госорганов и организаций со всей страны. В 2025 году они ответили почти на 8 млн обращений и сообщений граждан в ПОС, что в 1,5 раза больше чем в прошлом году. Они провели более 80 тыс. опросов, более 35 тыс. публичных слушаний и общественных обсуждений. Всего в мероприятиях общественного голосования приняли участие более 17 млн граждан.
Минцифры регулярно оценивает работу регионов по внедрению и работе в ПОС по 23 показателям, связанным с подключением органов к платформе, работой с обращениями и проведением мероприятий общественного голосования.
Регионы, занявшие первые 10 мест рейтинга
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
- Калужская область
- Ростовская область
- Оренбургская область
- Башкортостан, Ульяновская область
- Санкт-Петербург
- Тульская область
- Красноярский край, Тюменская область
- Липецкая область
- Вологодская область, Новосибирская область, Челябинская область, Удмуртия
Средний балл регионов в 2025 году вырос с 440 до 464. Улучшили свои показатели по работе с обратной связью — 50 регионов, ухудшили — 26 регионов, остались на прежних позициях — 8 регионов.
Самые популярные темы обращений
- — жалобы на качество медпомощи в системе ОМС и направление электронных медицинских документов в личный кабинет
- — жалобы на некорректные сведения в электронных выписках из ЕГРН
- — проблемы с доступом к информации в региональных электронных дневниках
- — жалобы на состояние и ремонт автодорог, вопросы дорожного хозяйства
- — проблемы ЖКХ
- — вопросы зеленых насаждений и благоустройства территорий — вопросы размещения контейнерных площадок для мусора и уборки ТБО
- — жалобы на отопление
- — вопросы функционирования системы взимания платы «Платон»
- — проблемы с уличным освещением
Как оставить обращение через ПОС
- — на Госуслугах
- — в приложении «Госуслуги Решаем вместе»
- — через виджеты ПОС на сайтах и страницах госорганов