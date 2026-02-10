Опубликован рейтинг регионов по работе в Платформе обратной связи за 2025 год

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Опубликован рейтинг регионов по работе в Платформе обратной связи за 2025 год

227
Опубликован рейтинг регионов по работе в Платформе обратной связи за 2025 год

К Платформе обратной связи (ПОС) на Госуслугах подключены 182 тыс. госорганов и организаций со всей страны. В 2025 году они ответили почти на 8 млн обращений и сообщений граждан в ПОС, что в 1,5 раза больше чем в прошлом году. Они провели более 80 тыс. опросов, более 35 тыс. публичных слушаний и общественных обсуждений. Всего в мероприятиях общественного голосования приняли участие более 17 млн граждан.

Минцифры регулярно оценивает работу регионов по внедрению и работе в ПОС по 23 показателям, связанным с подключением органов к платформе, работой с обращениями и проведением мероприятий общественного голосования.

Регионы, занявшие первые 10 мест рейтинга

  1. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
  2. Калужская область
  3. Ростовская область
  4. Оренбургская область
  5. Башкортостан, Ульяновская область
  6. Санкт-Петербург
  7. Тульская область
  8. Красноярский край, Тюменская область
  9. Липецкая область
  10. Вологодская область, Новосибирская область, Челябинская область, Удмуртия

Средний балл регионов в 2025 году вырос с 440 до 464. Улучшили свои показатели по работе с обратной связью — 50 регионов, ухудшили — 26 регионов, остались на прежних позициях — 8 регионов.

 

Самые популярные темы обращений

  • — жалобы на качество медпомощи в системе ОМС и направление электронных медицинских документов в личный кабинет
  • — жалобы на некорректные сведения в электронных выписках из ЕГРН
  • — проблемы с доступом к информации в региональных электронных дневниках
  • — жалобы на состояние и ремонт автодорог, вопросы дорожного хозяйства
  • — проблемы ЖКХ
  • — вопросы зеленых насаждений и благоустройства территорий — вопросы размещения контейнерных площадок для мусора и уборки ТБО
  • — жалобы на отопление
  • — вопросы функционирования системы взимания платы «Платон»
  • — проблемы с уличным освещением

Как оставить обращение через ПОС

  • — на Госуслугах
  • — в приложении «Госуслуги Решаем вместе»
  • — через виджеты ПОС на сайтах и страницах госорганов

 

Рейтинг работы в ПОС за 2025 год

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
210
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
945
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
465
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
669
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
Весь список