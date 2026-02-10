Опубликован рейтинг регионов по работе в Платформе обратной связи за 2025 год

К Платформе обратной связи (ПОС) на Госуслугах подключены 182 тыс. госорганов и организаций со всей страны. В 2025 году они ответили почти на 8 млн обращений и сообщений граждан в ПОС, что в 1,5 раза больше чем в прошлом году. Они провели более 80 тыс. опросов, более 35 тыс. публичных слушаний и общественных обсуждений. Всего в мероприятиях общественного голосования приняли участие более 17 млн граждан.

Минцифры регулярно оценивает работу регионов по внедрению и работе в ПОС по 23 показателям, связанным с подключением органов к платформе, работой с обращениями и проведением мероприятий общественного голосования.

Регионы, занявшие первые 10 мест рейтинга

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Калужская область Ростовская область Оренбургская область Башкортостан, Ульяновская область Санкт-Петербург Тульская область Красноярский край, Тюменская область Липецкая область Вологодская область, Новосибирская область, Челябинская область, Удмуртия

Средний балл регионов в 2025 году вырос с 440 до 464. Улучшили свои показатели по работе с обратной связью — 50 регионов, ухудшили — 26 регионов, остались на прежних позициях — 8 регионов.

Самые популярные темы обращений

— жалобы на качество медпомощи в системе ОМС и направление электронных медицинских документов в личный кабинет

— жалобы на некорректные сведения в электронных выписках из ЕГРН

— проблемы с доступом к информации в региональных электронных дневниках

— жалобы на состояние и ремонт автодорог, вопросы дорожного хозяйства

— проблемы ЖКХ

— вопросы зеленых насаждений и благоустройства территорий
— вопросы размещения контейнерных площадок для мусора и уборки ТБО

— жалобы на отопление

— вопросы функционирования системы взимания платы «Платон»

— проблемы с уличным освещением

Как оставить обращение через ПОС

— на Госуслугах

— в приложении «Госуслуги Решаем вместе»

— через виджеты ПОС на сайтах и страницах госорганов

Рейтинг работы в ПОС за 2025 год