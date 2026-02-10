Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Андрей Исаев: При поддержке «Единой России» трудоустроены 580 тысяч человек

174
Андрей Исаев: При поддержке «Единой России» трудоустроены 580 тысяч человек
Среди них — почти 7 тысяч участников СВО и 17 тысяч людей с инвалидностью, сообщил координатор партпроекта «Моя карьера с Единой Россией», замруководителя фракции партии в Госдуме.
 

Всего в мероприятиях партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» приняли участие 1,6 миллиона человек, сообщил Андрей Исаев на селекторном совещании по итогам реализации партпроекта. В нём приняли участие сенаторы, представители профильных министерств, предприниматели, регионы.

«За период 2023–2025 годов состоялось 190 тысяч мероприятий, они охватили более пяти миллионов человек. В общей сложности содействие в трудоустройстве получили 1,3 миллиона человек», — рассказал координатор партпроекта.

В числе регионов-лидеров по количеству мероприятий в 2025 году: Республика Башкортостан (почти 14 тысяч), Пермский край (более 8 тысяч) и Москва (почти 7 тысяч).

«Речь идёт о ярмарках вакансий, которые мы проводим совместно со службой по труду и занятости, где работодатели могут пообщаться с потенциальными соискателями. Это и профтуры для школьников и студентов на предприятия, чтобы более подробно познакомиться с их работой, с возможностью трудоустройства. И выезды специалистов в центры реабилитации участников СВО для помощи в социальной адаптации и поиске работы при возращении к мирной жизни. Военнослужащим помогают составлять резюме, регистрироваться на портале «Работа России», получать консультации по профориентации и переобучению», — пояснил Андрей Исаев.

Лидерами по количеству трудоустроенных стали Москва (61 тысяча человек), Санкт-Петербург (40 тысяч) и Тюменская область (почти 31 тысяча человек).

«На базе исполкомов «Единой России» и приёмных Председателя партии Дмитрия Медведева созданы карьерные центры. Ряд наших консультантов прошёл обучение по линии Федеральной службы по труду и занятости. Они помогают посетителям зарегистрироваться на портале «Работа России» и получить доступ к услугам центров занятости в целом. Мы активно занимаемся подбором работодателей и рекомендуем им соискателей, которые обращаются к нам, в том числе в приёмные партии», — сказал депутат.

Партпроекты «Моя карьера с Единой Россией» и «Российское село» активно работают по трудоустройству, в первую очередь, ветеранов СВО на предприятиях агропромышленного комплекса, подбирают вакансии, позволяющие обеспечить достойный уровень оплаты труда.

В 2025 году лидерами по количеству трудоустроенных бойцов стали: Ямало-Ненецкий автономный округ (402 человека), Ростовская область (349) и Новосибирская область (304).

В числе приоритетов также — поддержка членов семей участников СВО.

«В частности, запущены проекты, которые помогают жёнам малых предпринимателей, ушедших на специальную военную операцию, овладеть необходимыми технологиями и специальностями, чтобы продолжить дело мужа, пока он защищает Родину на фронте. Также мы содействуем трудоустройству жён участников СВО, которые ранее были домохозяйками и решили выйти на работу в связи с тем, что муж находится на фронте или попал в госпиталь и нуждается в медицинской помощи», — пояснил он.

С «Молодой Гвардией» партпроект реализует профориентационные программы для молодёжи, включая профтуры, консультации и формат наставничества. За каждым обратившимся закрепляются наставники: работодатели, бизнесмены, депутаты, помогающие определиться с карьерным направлением.

Андрей Исаев отметил, что создание условий для занятости людей с ограниченными возможностями здоровья является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры».

«Наша партия активно взаимодействует с профильными сообществами, их представители входят в руководящие органы и фракции различных уровней. Вместе с тем это важная задача и для рынка труда, который сегодня испытывает кадровый дефицит и потребность в специалистах», — заметил он.

Лидерами по трудоустройству людей с инвалидностью стали: Санкт-Петербург (2434 человека), Тюменская область (1443), Республика Крым и Новосибирская область (более тысячи человек — в каждом регионе).

Депутат напомнил, что в 2025 году были проработаны вопросы занятости несовершеннолетних выпускников колледжей на вредных производствах через получение смежных специальностей и практико-ориентированную подготовку, а также ускорено принятие 17 стандартов господдержки занятости.

В свою очередь замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что по итогам 2025 года уровень безработицы в стране существенно снизился — до 2,2%.

«Это исторически самые низкие показатели (безработицы — прим. ред.) за историю наблюдений. В то же время мы наблюдаем очень высокое количество вовлечённых на рынок труда — 74,4 миллиона человек. Это на 200 тысяч больше, чем в 2024 году. И один из ключевых показателей — снижение количества зарегистрированных безработных: в 2025 году среднемесячно на учёте состояли порядка 350 тысяч человек, тогда как в 2024 году было 420 тысяч. Это, в том числе, — результаты той системной работы, которая проводится и в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией», — сказал он.

Член Генсовета «Единой России», сопредседатель «Женского движения Единой России», сенатор Дарья Лантратова сообщила, что «Женское движение Единой России» и партпроект «Моя карьера с Единой Россией» в сотрудничестве с факультетом психологии МГУ запускают обучающие вебинары для работодателей. Их проведут для специалистов Центров занятости и кадровых консультантов, для представителей организаций, готовых брать участников СВО на работу, а также для наставников, которые помогут бойцам адаптироваться на новом рабочем месте. Также туда войдут модули, касающиеся правовой помощи и других мер поддержки ветеранов СВО, которыми должны владеть работодатели.

«Сегодня государство старается создавать такие условия, чтобы вся линейка по адаптации работала эффективно и гибко, подстраиваясь под запросы бойцов. Но система должна быть ещё и бесшовной: важно не «потерять» человека в период после возвращения, отследить его дальнейшую судьбу, помочь адаптироваться. От среды, куда попадает боец, многое зависит. Поэтому готовить к возвращению ребят необходимо не только их семьи, но и общество. Это службы, с которыми бойцы будут сталкиваться: от кассиров в магазине до стюардесс, а также Центры занятости, работодатели и рабочие коллективы предприятий и организаций», — отметила она.

По её словам, самый высокий процент текучести кадров среди ветеранов СВО — в первые три месяца. Это происходит по ряду причин: психологический барьер, перерыв в стаже, сложности внутри коллектива.

«Поэтому важно создать условия, чтобы человек мог не просто трудоустроиться, но и закрепиться на новом рабочем месте. Высокий запрос мы фиксируем и от работодателей, нуждающихся в дополнительных компетенциях по взаимодействию с бойцами. Ветераны СВО — соискатели особой категории, есть особенности в проведении собеседования. Наши вебинары также помогут повысить психологическую культуру коллектива, чтобы он мог продолжить гармонично работать с приходом нового специалиста», — отметила Дарья Лантратова.

Член Генсовета партии, депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что вернувшиеся к работе участники СВО чаще всего обращаются к работодателям с вопросами о дополнительном образовании, положенных выплатах и мерах поддержки. При этом даже крупные компании не всегда готовы дать им необходимые разъяснения.

По её словам, в средних и крупных организациях может быть востребована консультационная помощь депутатов и «Единой России», например, в формате единого дня приёма для участников СВО и их семей прямо на предприятиях.

«Если эта потребность существует, и она поможет адаптации бойцов на рабочем месте, которые уже вернулись, я уверена, в рамках партийной работы мы сможем это реализовать и оказать конкретную помощь нашим работодателям, которые готовы брать большое количество участников СВО на работу или где они уже работают», — считает парламентарий.

Ранее координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» в регионе,  министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова сообщала, что приоритетными для региона являются два основных направления работы: содействие занятости возвратившимся ветеранам специальной военной операции и профориентация школьников, а также уделяется внимание и появлению рисков нетрудоустройства у студентов ссузов и вузов.

Героям, возвращающимся к мирной жизни, оказывают помощь в адаптации, обучении, подборе работы, открытии своего дела. При центрах занятости населения действуют клубы "Работа для СВОих", для участников СВО и членов их семей проводятся специализированные ярмарки вакансий.

«Результат совместной работы – высокий уровень занятости (более 81 %) участников СВО. По данному показателю Самарская область вошла в топ-5 регионов РФ, - отметила Ольга Фурсова. - Важную роль также играет реализация кадровой программы для участников специальной военной операции «Школа героев», которая была запущена в прошлом году по инициативе губернатора Самарской области, секретаря реготделения партии «Единая Россия» Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы «Время героев». 

Напомним, что проект «Моя карьера с Единой Россией» – часть большого направления народной программы партии, посвящённого трудоустройству. В  рамках проекта проходят ярмарки вакансий, профориентационные туры, карьерные мастерские, курсы повышение квалификации, экскурсии для молодёжи по предприятиям самых разных отраслей.

