Событие, которое ждал весь Тольятти — ледовые гонки в Автограде!
Объявлен старт продажи билетов на Командный чемпионат России, Суперлига | 3 и 4 этап!
«Мега-Лада» приглашает всех болельщиков на зрелищные ледовые гонки с участием сильнейших команд страны!
Встречаемся на СТК им. Анатолия Степанова:
14 февраля — 3 этап / начало в 16:00
15 февраля — 4 этап / начало в 14:00
Билеты можно приобрести в кассах стадиона, начиная с 4 февраля
График работы касс:
• Пн–Пт: с 10:00 до 19:00
• Выходные и праздники: с 10:00 до 17:00