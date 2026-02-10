Событие, которое ждал весь Тольятти — ледовые гонки в Автограде!

Объявлен старт продажи билетов на Командный чемпионат России, Суперлига | 3 и 4 этап!

«Мега-Лада» приглашает всех болельщиков на зрелищные ледовые гонки с участием сильнейших команд страны!

Встречаемся на СТК им. Анатолия Степанова:

14 февраля — 3 этап / начало в 16:00

15 февраля — 4 этап / начало в 14:00

Билеты можно приобрести в кассах стадиона, начиная с 4 февраля

График работы касс:

• Пн–Пт: с 10:00 до 19:00

• Выходные и праздники: с 10:00 до 17:00