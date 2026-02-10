Человек погиб при пожаре в Ставропольском районе

ЧП произошло в СНТ «Отрада» села Тимофеевка вчера вечером. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о происшествии поступила в ведомство в понедельник в 21:42. Огонь охватил дачный дом и дворовые постройки, «Калину». Всего раскинулся на 70 «квадратов».

Тушили сотрудники 146-й пожарно-спасательной части, плюс организовали два звена газодымозащитной службы. В 23:12 локализовали, в 1:24 ликвидировали последствия возгорания. Погиб человек. Специалисты выясняют причины произошедшего, пишет Самара-МК.

ФОТО: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ И ЧС»