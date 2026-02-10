Я нашел ошибку
Главные новости:
Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
В Самаре организацию оштрафовали на полмиллиона за попытку дать взятку судебному приставу.

179
Представитель должника-организации из Самары решил незаконным способом урегулировать вопрос по снятию ареста со счетов фирмы.

Представитель должника-организации из Самары решил незаконным способом урегулировать вопрос по снятию ареста со счетов фирмы. За безосновательную отмену постановления он предложил должностному лицу вознаграждение. Однако сотрудник органов принудительного исполнения сообщил отделу собственной безопасности ГУФССП России по Самарской области о факте склонения его к коррупционному преступлению.

Собранные материалы были переданы в Прокуратуру Самарской области, где было возбуждено административное дело по ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и передано в суд.

Суд признал должника-организацию виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

За 2025 год судебными приставами региона в пользу граждан по различным категориям исполнительных производств взыскано свыше 3 миллиардов рублей.
05 февраля 2026, 16:33
Главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2025 год
За 2025 год судебными приставами региона в пользу граждан по различным категориям исполнительных производств взыскано свыше 3 миллиардов рублей. Общество
659
Наложенные ограничения побудили мужчину полностью погасить задолженность.
26 января 2026, 14:14
Самарец погасил долг по алиментам в 800 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов
Наложенные ограничения побудили мужчину полностью погасить задолженность. Закон
596
Только за час судебными приставами было проверено порядка 20 посетителей метрополитена. Нашлись и те, у кого имелись непогашенные задолженности.
12 декабря 2025, 15:33
В самарском метрополитене судебные приставы провели акцию «В Новый год — без долгов!»
Только за час судебными приставами было проверено порядка 20 посетителей метрополитена. Нашлись и те, у кого имелись непогашенные задолженности. Общество
888
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
217
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
954
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
467
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
671
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
922
