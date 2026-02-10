В Самаре организацию оштрафовали на полмиллиона за попытку дать взятку судебному приставу.

Представитель должника-организации из Самары решил незаконным способом урегулировать вопрос по снятию ареста со счетов фирмы. За безосновательную отмену постановления он предложил должностному лицу вознаграждение. Однако сотрудник органов принудительного исполнения сообщил отделу собственной безопасности ГУФССП России по Самарской области о факте склонения его к коррупционному преступлению.

Собранные материалы были переданы в Прокуратуру Самарской области, где было возбуждено административное дело по ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» и передано в суд.

Суд признал должника-организацию виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области