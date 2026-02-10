Я нашел ошибку
Главные новости:
Династия моей семьи началась с бабушки. Она была мудрой женщиной и направила одного сына в инженеры, а другого — в медицинские работники.
В губернии работает уникальная медицинская семья: история династии Рыжовых насчитывает более 250 лет
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
На автодороге в Сергиевском районе столкнулись LADA Granta и УАЗ
12 февраля залы музея станут залами человеческих качеств, за которые мы влюбляемся – красоты, ума, юмора и красноречивого молчания.
Музей Модерна приглашает на открытие новой выставки «Ранняя любовь»
Температура воздуха 11 февраля в Самаре ночью -17, -19°С, днем -10, -12°С.
11 февраля в регионе без осадков, до -15°С
В минувшие выходные Самара стала одним из 32 городов, где прошли Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
В Самаре более 120 участников вышли на «Лед надежды нашей» 
Врач-кардиолог Джульетта Габриэлян рассказала, что поддержание здоровья сердечно - сосудистой системы требует комплексного подхода.
Самарский врач-кардиолог рассказала, как минимизировать риск развития приобретённых пороков сердца
В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.
В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа
В ходе осмотра нежилого помещения в одном из сел Кинельского района изъяли 29 килограммов наркотиков.
В Самарской области задержали иностранца, подозреваемого в производстве наркотиков
В Тольятти  почтили память милиционера Владимира Кошеля

161
8 февраля 1982 года рядовой милиции Владимир Кошель был застрелен вместе со служебной собакой.

8 февраля 1982 года рядовой милиции Владимир Кошель был застрелен вместе со служебной собакой.

Владимир Николаевич – милиционер-кинолог УВД Тольяттинского горисполкома рядовой милиции, погиб при выполнении служебных обязанностей.

Молодые сотрудники кинологической службы Управления МВД России по г. Тольятти из воспоминаний ветеранов органов внутренних дел знают о подвиге своего товарища, и чтут память о нем. 

В февральский день 1982 года в дежурную часть Комсомольского РОВД поступило сообщение, что в одной из квартир поселка Шлюзовой застрелили человека. На место была направлена следственно-оперативная группа, в составе которой был и рядовой милиции Владимир Кошель. Свидетели преступления рассказали оперативникам, что стрелявший   из охотничьего ружья,  ранее судимый,  знакомый потерпевшего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. С целью установления и задержания скрывшегося преступника по тревоге подняли личный состав гарнизона тольяттинской милиции. В результате организованных поисковых мероприятий установлено, что преступник с ружьем направился в сторону дачного массива. Началась проверка территории и дачных домиков. В одной из групп находился милиционер-кинолог рядовой милиции Владимир Кошель со своей служебно-разыскной собакой. Он обнаружил место нахождения преступника, попытался его задержать, при этом ранив его из пистолета в ноги.  Преступник убил сотрудника милиции выстрелом в сердце, и застрелил его четвероного помощника.

Владимир Николаевич Кошель родился 18 марта 1960 года. Отслужив в рядах Советской Армии, продолжил службу в патрульно-постовом подразделении УВД Тольяттинского горисполкома в должности милиционера-кинолога. Зарекомендовал себя только с положительной стороны. За проявленный героизм и мужество при задержании особо опасного вооруженного преступника Указом Президиума Верховного Совета СССР Кошель Владимир Николаевич 17 мая 1982 года  награжден орденом Красной звезды (посмертно).

Имя героя высечено на мемориальной плите памяти Управления МВД России по г. Тольятти. Владимир Кошель навечно зачислен в списки подразделений органов внутренних дел. А в 1982 году улица Промышленная Центрального района города была переименована в улицу имени Владимира  Кошеля, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

