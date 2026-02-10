В Тольятти  почтили память милиционера Владимира Кошеля

8 февраля 1982 года рядовой милиции Владимир Кошель был застрелен вместе со служебной собакой.

Владимир Николаевич – милиционер-кинолог УВД Тольяттинского горисполкома рядовой милиции, погиб при выполнении служебных обязанностей.

Молодые сотрудники кинологической службы Управления МВД России по г. Тольятти из воспоминаний ветеранов органов внутренних дел знают о подвиге своего товарища, и чтут память о нем.

В февральский день 1982 года в дежурную часть Комсомольского РОВД поступило сообщение, что в одной из квартир поселка Шлюзовой застрелили человека. На место была направлена следственно-оперативная группа, в составе которой был и рядовой милиции Владимир Кошель. Свидетели преступления рассказали оперативникам, что стрелявший из охотничьего ружья, ранее судимый, знакомый потерпевшего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. С целью установления и задержания скрывшегося преступника по тревоге подняли личный состав гарнизона тольяттинской милиции. В результате организованных поисковых мероприятий установлено, что преступник с ружьем направился в сторону дачного массива. Началась проверка территории и дачных домиков. В одной из групп находился милиционер-кинолог рядовой милиции Владимир Кошель со своей служебно-разыскной собакой. Он обнаружил место нахождения преступника, попытался его задержать, при этом ранив его из пистолета в ноги. Преступник убил сотрудника милиции выстрелом в сердце, и застрелил его четвероного помощника.

Владимир Николаевич Кошель родился 18 марта 1960 года. Отслужив в рядах Советской Армии, продолжил службу в патрульно-постовом подразделении УВД Тольяттинского горисполкома в должности милиционера-кинолога. Зарекомендовал себя только с положительной стороны. За проявленный героизм и мужество при задержании особо опасного вооруженного преступника Указом Президиума Верховного Совета СССР Кошель Владимир Николаевич 17 мая 1982 года награжден орденом Красной звезды (посмертно).

Имя героя высечено на мемориальной плите памяти Управления МВД России по г. Тольятти. Владимир Кошель навечно зачислен в списки подразделений органов внутренних дел. А в 1982 году улица Промышленная Центрального района города была переименована в улицу имени Владимира Кошеля, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

