Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2024 году поступление в 10-й класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%.
В России рекордно сократилось количество поступающих в 10-й класс школьников
По предварительной информации, ранены шесть человек, в том числе двое полицейских.
В Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии
Завершилась экскурсия великолепным спектаклем - оперой Джузеппе Верди "Аида" в постановке Самарского театра оперы и балета им. Д. Шостаковича.
Студенты Тольяттинского колледжа искусств побывали на экскурсии в Самаре
Вячеслав Гуцко являлся представителем пятого поколения прямых потомков Пушкина, праправнуком его старшего сына Александра.
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
В этом году в пятый раз в нашей стране проходили всероссийские соревнования по регби «Поволжский овал» среди мальчиков и девочек 11-12 лет.
«Поволжский Овал»: в Самаре состоялся всероссийский турнир по регби
Температура воздуха 8 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -8, -10°С.
8 февраля в регионе небольшой снег. до -12°С
Если человек мало двигается — это путь к старению. Чтобы сохранять мышцы, нужно придерживаться определенных правил.
Гериатр Минздрава РФ рассказала о доказанном способе сохранить молодость
В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
«Лыжня России»: ровно через неделю в Самаре пройдут лыжные старты
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты Тольяттинского колледжа искусств побывали на экскурсии в Самаре

235
Завершилась экскурсия великолепным спектаклем - оперой Джузеппе Верди "Аида" в постановке Самарского театра оперы и балета им. Д. Шостаковича.

Ребята познакомились с культурой, историческими достопримечательностями столицы губернии, которая в этом году отмечает знаменательный юбилей.

Хорошая погода, интересный рассказ и замечательное настроению сопутствовали ребятам в поездке и надолго оставили яркое впечатление. Товарищ Сухов и "Бурлаки на Волге", музей Эльдара Рязанова и дом Алексея Толстого.

Завершилась экскурсия великолепным спектаклем - оперой Джузеппе Верди "Аида" в постановке Самарского театра оперы и балета им. Д. Шостаковича.

«Запоминающиеся образы, проникновенные голоса, достоверная игра актеров и, конечно, яркое сценическое решение исторического сюжета воодушевляет, все остались довольны, делились впечатлениями, задавали вопросы и строили планы на следующую поездку», - делятся организаторы поездки.

На обратном пути с интересом прослушали комментарии к опере преподавателя отделения теории музыки Е.В.Эйкерт, что, безусловно, пригодится каждому при изучении зарубежной музыкальной литературы.

Впечатлениями о поездке поделилась студентка колледжа Галина Москвичёва у себя на страничке в ВК:: "Великолепная поездка! Чудесный спектакль! Благодарю колледж за возможность и реализацию событий такого уровня в целом. Как это важно для студентов колледжа искусств иметь возможность побывать в таких местах и приобщиться к шедеврам мирового музыкального достояния!"

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти запланировано создание трех современных детских садов, которые смогут принять более 1000 воспитанников.
04 февраля 2026, 15:44
В Самаре и Тольятти появятся новые детские сады
В Тольятти запланировано создание трех современных детских садов, которые смогут принять более 1000 воспитанников. Строительство и Недвижимость
997
В Тольяттинской филармонии концерт прозвучит 7 февраля.
02 февраля 2026, 15:31
В Самарской филармонии выступит Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря
В Тольяттинской филармонии концерт прозвучит 7 февраля. Культура
706
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
20 января 2026, 19:34
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме. ЖКХ
863
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
311
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
1275
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
1192
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
571
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
582
Весь список