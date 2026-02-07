Студенты Тольяттинского колледжа искусств побывали на экскурсии в Самаре

Ребята познакомились с культурой, историческими достопримечательностями столицы губернии, которая в этом году отмечает знаменательный юбилей.

Хорошая погода, интересный рассказ и замечательное настроению сопутствовали ребятам в поездке и надолго оставили яркое впечатление. Товарищ Сухов и "Бурлаки на Волге", музей Эльдара Рязанова и дом Алексея Толстого.

Завершилась экскурсия великолепным спектаклем - оперой Джузеппе Верди "Аида" в постановке Самарского театра оперы и балета им. Д. Шостаковича.

«Запоминающиеся образы, проникновенные голоса, достоверная игра актеров и, конечно, яркое сценическое решение исторического сюжета воодушевляет, все остались довольны, делились впечатлениями, задавали вопросы и строили планы на следующую поездку», - делятся организаторы поездки.

На обратном пути с интересом прослушали комментарии к опере преподавателя отделения теории музыки Е.В.Эйкерт, что, безусловно, пригодится каждому при изучении зарубежной музыкальной литературы.

Впечатлениями о поездке поделилась студентка колледжа Галина Москвичёва у себя на страничке в ВК:: "Великолепная поездка! Чудесный спектакль! Благодарю колледж за возможность и реализацию событий такого уровня в целом. Как это важно для студентов колледжа искусств иметь возможность побывать в таких местах и приобщиться к шедеврам мирового музыкального достояния!"

Фото: минкульт СО