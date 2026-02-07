«Лыжня России»: ровно через неделю в Самаре пройдут лыжные старты

В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Подать заявку на участие можно на портале Госуслуг: www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=4573
Центральный старт состоится в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка».
Комиссия по допуску будет работать на «Чайке» с понедельника:
9-13 февраля | 12:00 - 20:00
14 февраля | 8:30 - 10:00
на дистанции 5 и 10 км
14 февраля | 08:30 - 11:30
на массовый старт
Для получения стартового номера участникам понадобятся:
паспорт или свидетельство о рождении
полис ОМС
медицинский допуск (или расписка о личной ответственности за свое здоровье для совершеннолетних участников)
Расписание стартов на «Чайке»:
10:20 Юноши 2008-2014 г.р. 5 км
10:35 Девушки 2008-2014 г.р. 5 км
10:50 Мужчины 2007 г.р. и старше 10 км
11:00 Женщины 2007 г.р. и старше 10 км
11:40 Церемония открытия
12:00 Массовый старт 2018 г.р. и старше 3 км
12:10 Церемония награждения
13:00 Закрытие мероприятия
Фото: минспорта СО