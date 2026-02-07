«Лыжня России»: ровно через неделю в Самаре пройдут лыжные старты

В следующую субботу, 14 февраля, в Самаре и еще 18 муниципальных образованиях региона пройдут лыжные старты в рамках 44-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».



Подать заявку на участие можно на портале Госуслуг: www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=4573



Центральный старт состоится в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка».



Комиссия по допуску будет работать на «Чайке» с понедельника:



9-13 февраля | 12:00 - 20:00

14 февраля | 8:30 - 10:00

на дистанции 5 и 10 км

14 февраля | 08:30 - 11:30

на массовый старт



Для получения стартового номера участникам понадобятся:



паспорт или свидетельство о рождении

полис ОМС

медицинский допуск (или расписка о личной ответственности за свое здоровье для совершеннолетних участников)



Расписание стартов на «Чайке»:



10:20 Юноши 2008-2014 г.р. 5 км

10:35 Девушки 2008-2014 г.р. 5 км

10:50 Мужчины 2007 г.р. и старше 10 км

11:00 Женщины 2007 г.р. и старше 10 км

11:40 Церемония открытия

12:00 Массовый старт 2018 г.р. и старше 3 км

12:10 Церемония награждения

13:00 Закрытие мероприятия

Фото: минспорта СО