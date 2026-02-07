Жителям Самарской области предстоит пережить четыре магнитные бури за восемь дней

Середина февраля станет настоящим испытанием для метеочувствительных жителей Самарской области. Им предстоит пережить четыре магнитные бури за восемь дней.

«7,8 февраля, а также 13 и 14 февраля индекс геомагнитной активности составит пять баллов. Этот показатель приравнивается к понятию „слабая магнитная буря“. Между этими датами индекс геомагнитной активности не поднимется выше 3-4 баллов», — говорится на ресурсе gismeteo.ru.

Магнитная буря — это природное явление, возникающее в результате энергетических выбросов Солнца, которые воздействуют на магнитное поле Земли. Взаимодействие солнечных частиц с магнитосферой вызывает колебания этого поля, что может отражаться на самочувствии людей, особенно чувствительных к изменениям окружающей среды, пишет 63.ру.