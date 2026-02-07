«Поволжский Овал»: в Самаре состоялся всероссийский турнир по регби

В этом году в пятый раз в нашей стране проходили всероссийские соревнования по регби «Поволжский овал» среди мальчиков и девочек 11-12 лет.

Впервые соревнования принимала Самара: в течение двух дней участники определяли сильнейших на поле крытого футбольного манежа «Самара Арена».

В турнире приняли участие 31 команда из 12 регионов страны, в том числе ребята из Самарской области. Победителями и призерами стали:

«Локомотив» Пенза - золото

«Медведи» Йошкар-Ола - серебро

«МАР-Зеленоград» Москва - бронза

Проведение массовых соревнований по регби вовлекает детей и молодежь в систематические занятия физкультурой и спортом и отвечает целям госпрограммы «Спорт России»

Фото: Самарский спорт