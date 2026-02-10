В Приволжском районе возводятся два новых ФАПа

В Приволжском районе в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" возводятся новые подразделения центральной районной больницы. В этом году жителей сел Софьино и Тростянка ждет открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов.

«Новое здание в селе Софьино откроет свои двери для пациентов весной. Для местных жителей, большинство из которых – люди пенсионного возраста, это станет значимым шагом к улучшению качества и доступности медицинской помощи», - рассказала главный врач Приволжской больницы Людмила Слепнева.

На данный момент на объекте ведутся отделочные работы. Уже частично завезено новое медицинское оборудование.

«После переезда в новый пункт мы будем работать в тёплых, просторных помещениях со всем необходимым современным оборудованием», – отметила заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Софьино, участница программы «Земский фельдшер» Марина Алексеева.

В текущем году в селе Тростянка Приволжского района также откроется новый ФАП. Кроме того, важным событием стало завершение капитального ремонта главного двухэтажного корпуса больницы. Это повысило уровень консультативно-диагностической помощи.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важная часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО