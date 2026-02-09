Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»

День здоровья проводился специалистами государственных медицинских учреждений: Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района, Самарского онкологического диспансера и СПИД-центра.

«Регулярная профилактика – основа ответственного отношения к здоровью. Подобные акции способствуют популяризации прохождения диспансеризации среди жителей области и делают сам процесс прохождения медицинского обследования более удобным», - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

В рамках Дня здоровья посетители смогли пройти ряд важных обследований, в том числе экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, проверку уровня глюкозы и холестерина, электрокардиографию, узнали артериальное и внутриглазное давление и др. Все участники акции получили индивидуальные рекомендации по здоровому образу жизни.

«Забота о здоровье и продвижение здорового образа жизни занимают приоритетные позиции в деятельности МЕГИ. Мы рады, что возможности нашего торгового центра позволяют объединить усилия минздрава Самарской области и ведущих медицинских учреждений региона, чтобы наши гости смогли совместить поход за покупками с возможностью пройти диагностику», –отметила управляющая торговым центром Лиана Шанидзе.