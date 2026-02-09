Я нашел ошибку
Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области получил 200 тысяч после химических ожогов на работе

242
Житель Самарской области получил 200 тысяч после химических ожогов на работе

Сотрудник одного из предприятий пострадал в феврале прошлого года. В ситуации разбиралась прокуратура Новокуйбышевска.

Рабочий получил химические ожоги туловища на работе. Итог — тяжкий вред здоровью. После проанализировали несчастный случай и выяснили, что все произошло из-за проблем с организацией и технологическим процессом.

Также выявили нарушения требований охраны труда и федеральных норм, правил в сфере промышленной безопасности. Прокуратура потребовала через суд компенсацию морального вреда с руководства фирмы.

Иск удовлетворили, работодателя обязали выплатить 200 тыс. рублей. Вопрос остается на контроле правоохранителей, пишет Самара-МК. 

