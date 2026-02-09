Житель Самарской области получил 200 тысяч после химических ожогов на работе

Сотрудник одного из предприятий пострадал в феврале прошлого года. В ситуации разбиралась прокуратура Новокуйбышевска.

Рабочий получил химические ожоги туловища на работе. Итог — тяжкий вред здоровью. После проанализировали несчастный случай и выяснили, что все произошло из-за проблем с организацией и технологическим процессом.

Также выявили нарушения требований охраны труда и федеральных норм, правил в сфере промышленной безопасности. Прокуратура потребовала через суд компенсацию морального вреда с руководства фирмы.

Иск удовлетворили, работодателя обязали выплатить 200 тыс. рублей. Вопрос остается на контроле правоохранителей, пишет Самара-МК.