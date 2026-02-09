Более 75 тысяч самарцев уже присоединились к общедомовым чатам в мессенджере MAX

В Самаре более 75 тысяч жителей 6 333 многоквартирных домов уже присоединились к общедомовым чатам, функционирующим на базе национального мессенджера MAX. Это официальные площадки, созданные для безопасного и оперативного решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства с управляющими компаниями и соседями, доступные через приложение «Госуслуги.Дом» или сам мессенджер.



«В Промышленном районе к 1 215 созданным общедомовым чатам на сегодняшний день подключились более 16 тысяч человек. Сегодня такие цифровые площадки – уже не новшество, а необходимость. Это возможность решать актуальные для дома вопросы с управляющей компанией, совместно с соседями согласовывать проведение тех или иных ремонтных работ, планировать общие собрания собственников. Самое главное – это возможность быть в курсе о том, что происходит в доме и за его пределами. Уже не говоря о том, что это прекрасный повод познакомиться и подружиться со своими соседями», – отметил глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев.



Общедомовые чаты в мессенджере MAX отличаются от обычных чатов тем, что созданы под централизованным управлением, а все их участники проходят обязательную верификацию, включая администраторов УК и представителей власти.



«Жилищно-коммунальное хозяйство сталкивается с рядом проблем. К ним можно отнести недостаточную информированность граждан о состоянии их жилых домов, сложности в процессе подачи жалоб и предложений, отсутствие конструктивного общения с управляющими компаниями. Домовые чаты в мессенджере МАХ могут легко решить большинство этих вопросов в кратчайшие сроки», – подчеркнул временно исполняющий полномочия руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.



Присоединиться к чату своего многоквартирного дома можно через «Госуслуги.Дом». Для этого необходимо установить приложение, зайти в личный кабинет и нажать кнопку «Домовой чат» на главной странице. Также стать участником чата дома можно по QR-коду/ссылке: clck.ru/3RH7GF.

Фото: пресс-служба администрации Самары