Apple включила Lada в список автомобилей с системой CarPlay

Компания Apple включила автомобили марки Lada в официальный список моделей, которые поддерживают систему Apple CarPlay. Информация об этом появилась на официальном сайте американской компании, обратил внимание Autonews 9 февраля.

Apple CarPlay позволяет подключать смартфоны на базе iOS к медиасистеме автомобиля. В список моделей Lada на сайте Apple вошли Vesta, Xray, Granta и Largus.

Перечень марок опубликован в алфавитном порядке, в нем Lada располагается между Kia и Lamborghini. Всего Apple включила в него более 800 моделей автомобилей.