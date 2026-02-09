Фильм «Безымянка. В поисках Имени» покажут в Самаре

В пятницу, 13 февраля, в 18;00, в филиале № 23 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы (улица Севастопольская, 53) пройдёт показ фильма Демиана Моргачева «Безымянка. В поисках Имени». Здесь же состоится творческая встреча с исполнителем одной из главных ролей, самарским писателем Андреем Олехом, сообщает Государственное бюджетное учреждение культуры "Агентство социокультурных технологий".

Фильм «Безымянка. В поисках Имени»(16+ ) — это попытка перекрестного диалога старой Самары и Безымянки осенью 2025 года. На фоне самого известного городского рабочего района историк-музейщик Леонид Копылов и писатель Андрей Олех ведут диалоги о прошлом и будущем исчезающей фактуры Безымянки. От фуражьих прогулок до патриотического пафоса советского декаданса. Грубый осенний реализм с площади Кирова и заброшенные на дно городской памяти исхоженные кварталы.

Вход свободный (16+)

Фото предоставлено Медиафондом ГБУК АСТ





