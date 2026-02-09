Самарцы могут стать участниками Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»

До 1 марта проходит прием заявок на X юбилейный Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края», направленный на поддержку талантливых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии местного самоуправления родного края. Конкурс приурочен к государственному Дню местного самоуправления Российской Федерации.



Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрастных категориях от 7 до 35 лет – как школьники, так и студенты профильных вузов, центров развития творчества детей и юношества. Участники могут представить видеоролики, исследовательские работы или примеры практик совместно принятых решений в школе, семье, институте, на работе и т.д. Подробные условия доступны в Положении о конкурсе.



Очный этап пройдет с 19 по 21 апреля в Москве, где победителей конкурса определит профессиональное жюри. Юные участники будут награждены путевками в Международный детский центр «Артек» на специализированную смену «Территория развития». Участники старшей возрастной категории будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти.

