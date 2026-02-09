Самарцы могут стать участниками Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Предприниматель из Самары получил финансовую господдержку на развитие сети доставки квадратной пиццы
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Самарской области
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
️Стенд Самарской области посетил Антон Алиханов и представители Королевства Саудовская Аравия
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
Иван Носков представил концепцию чистоты и благоустройства городской среды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы могут стать участниками Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»

183
До 1 марта проходит прием заявок на X юбилейный Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края», направленный на поддержку талантливых граждан.

До 1 марта проходит прием заявок на X юбилейный Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края», направленный на поддержку талантливых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии местного самоуправления родного края. Конкурс приурочен к государственному Дню местного самоуправления Российской Федерации.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрастных категориях от 7 до 35 лет – как школьники, так и студенты профильных вузов, центров развития творчества детей и юношества. Участники могут представить видеоролики, исследовательские работы или примеры практик совместно принятых решений в школе, семье, институте, на работе и т.д. Подробные условия доступны в Положении о конкурсе.

Очный этап пройдет с 19 по 21 апреля в Москве, где победителей конкурса определит профессиональное жюри. Юные участники будут награждены путевками в Международный детский центр «Артек» на специализированную смену «Территория развития». Участники старшей возрастной категории будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
09 февраля 2026, 18:29
За прошедшую неделю в Самаре, Тольятти и Сызрани при пожарах погибли 5 человек
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек. Общество
72
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
09 февраля 2026, 17:59
В День памяти сотрудников ГУ МВД СО ограничат движение транспорта в Самаре
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.   Транспорт
89
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
09 февраля 2026, 17:35
В СОУНБ состоится творческая встреча с Константином Леушиным
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны». Общество
111
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
425
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
254
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
610
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
803
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2432
Весь список