Сегодня на «Чайке» началась выдача стартовых номеров участникам «Лыжни России»

Началась выдача стартовых номеров участникам «Лыжни России». В субботу, 14 февраля, в России пройдет 44-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
Подать заявку на участие можно на портале Госуслуг: www.gosuslugi.ru/600563/1/f...
Центральный старт состоится в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка» (Красноглинское шоссе, 116)
10:20 Юноши 2008-2014 г.р. 5 км
10:35 Девушки 2008-2014 г.р. 5 км
10:50 Мужчины 2007 г.р. и старше 10 км
11:00 Женщины 2007 г.р. и старше 10 км
11:40 Церемония открытия
12:00 Массовый старт 2018 г.р. и старше 3 км
12:10 Церемония награждения
13:00 Закрытие мероприятия
Сегодня на «Чайке» начала свою работу комиссия по допуску.
9-13 февраля | 12:00 - 20:00
на все дистанции
14 февраля | 8:30 - 10:00
на дистанции 5 и 10 км
14 февраля | 08:30 - 11:30
на массовый старт
Для получения стартового номера участникам понадобятся:
паспорт или свидетельство о рождении
полис ОМС
медицинский допуск (или расписка о личной ответственности за свое здоровье для совершеннолетних участников)
