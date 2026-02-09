Сегодня на «Чайке» началась выдача стартовых номеров участникам «Лыжни России»

Началась выдача стартовых номеров участникам «Лыжни России». В субботу, 14 февраля, в России пройдет 44-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Подать заявку на участие можно на портале Госуслуг: www.gosuslugi.ru/600563/1/f...

Центральный старт состоится в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка» (Красноглинское шоссе, 116)

10:20 Юноши 2008-2014 г.р. 5 км

10:35 Девушки 2008-2014 г.р. 5 км

10:50 Мужчины 2007 г.р. и старше 10 км

11:00 Женщины 2007 г.р. и старше 10 км

11:40 Церемония открытия

12:00 Массовый старт 2018 г.р. и старше 3 км

12:10 Церемония награждения

13:00 Закрытие мероприятия

Сегодня на «Чайке» начала свою работу комиссия по допуску.

9-13 февраля | 12:00 - 20:00

на все дистанции

14 февраля | 8:30 - 10:00

на дистанции 5 и 10 км

14 февраля | 08:30 - 11:30

на массовый старт

Для получения стартового номера участникам понадобятся:

паспорт или свидетельство о рождении

полис ОМС

медицинский допуск (или расписка о личной ответственности за свое здоровье для совершеннолетних участников)

Фото: минспорта СО