Главные новости:
Со 2 по 9 февраля в Самарской области произошел 71 техногенный пожар. Погибли 5 человек.
10 февраля, с 07:00 до 13:00, будет ограничено движение в историческом центре Самары.
12 февраля в СОУНБ состоится встреча с военным врачом-реаниматологом, участником СВО и автором книги «По обе стороны войны».
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
В месяц здесь готовят и продают около 20 тысяч пицц. Компания постоянно работает над автоматизацией производства, чтобы максимально оптимизировать процесс готовки. 
Прямо сейчас на сети задействовано до 437 единиц спецтехники, включая 148 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей.
Иван Носков принял участие в заседании Правления Союза российских городов, которое состоялось 6 февраля в Перми.
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Сотни уток «оккупировали» Воронежские озера в Самаре

228
Вечером 8 февраля жители домов около Воронежских озер стали свидетелями необычной картины: здесь собрались десятки уток-крякв. Птиц было не менее сотни, а горожане активно кормили их прямо на снегу, в том числе и хлебом.

Как выяснилось, эта ситуация, хоть и удивила местных жителей, но не является нонсенсом для этой зимы. В декабре 2025 года сотни уток можно было наблюдать на берегу Волги. А всё дело в том, что они оставались на зимовку из-за относительно тёплой погоды и незамерзающих водоемов.

Как сообщил заместитель директора Самарского зоопарка Александр Кузовенко, даже при установлении стойкой минусовой температуры утки улетать не планируют:

«Это типичная ситуация. Даже если замерзнет Волга, утки перелетят в другое место: всегда есть полыньи, незамерзающие городские водоемы, ручьи на просеках. Едят они в этот период, по большей части, то, чем их кормят люди», - приводит слова Кузовенко «Самарская газета».

Специалисты призывают жителей воздержаться от кормления уток обычным хлебом. Это опасно для здоровья птиц и может спровоцировать развитие различных заболеваний. В качестве альтернативы рекомендуется использовать овсяные хлопья, пшено, горох, кукурузу, мелко нашинкованную морковь, капусту или свежую зелень.

Местные жители отмечают, что птицы не боятся людей и с удовольствием принимают пищу прямо на заснеженных дорожках, пишет АиФ-Самара.

