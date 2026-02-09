Сотни уток «оккупировали» Воронежские озера в Самаре

Вечером 8 февраля жители домов около Воронежских озер стали свидетелями необычной картины: здесь собрались десятки уток-крякв. Птиц было не менее сотни, а горожане активно кормили их прямо на снегу, в том числе и хлебом.

Как выяснилось, эта ситуация, хоть и удивила местных жителей, но не является нонсенсом для этой зимы. В декабре 2025 года сотни уток можно было наблюдать на берегу Волги. А всё дело в том, что они оставались на зимовку из-за относительно тёплой погоды и незамерзающих водоемов.

Как сообщил заместитель директора Самарского зоопарка Александр Кузовенко, даже при установлении стойкой минусовой температуры утки улетать не планируют:

«Это типичная ситуация. Даже если замерзнет Волга, утки перелетят в другое место: всегда есть полыньи, незамерзающие городские водоемы, ручьи на просеках. Едят они в этот период, по большей части, то, чем их кормят люди», - приводит слова Кузовенко «Самарская газета».

Специалисты призывают жителей воздержаться от кормления уток обычным хлебом. Это опасно для здоровья птиц и может спровоцировать развитие различных заболеваний. В качестве альтернативы рекомендуется использовать овсяные хлопья, пшено, горох, кукурузу, мелко нашинкованную морковь, капусту или свежую зелень.

Местные жители отмечают, что птицы не боятся людей и с удовольствием принимают пищу прямо на заснеженных дорожках, пишет АиФ-Самара.