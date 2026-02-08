Я нашел ошибку
В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика
Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали
Власти взялись за проблемы «Почты России»
Ночью и утром 9 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
7 февраля на дорогах Самары работали 467 дорожных рабочих и 489 единиц спецтехники
Самарцев приглашают принять участие в «Лыжне России», которая пройдет 14 февраля
В Самаре состоялся всероссийский турнир по регби «Поволжский Овал»
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев

139
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев

Минздрав расширил неонатальный скрининг новорожденных, который с 1 апреля будет включать проверку на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Об этом сообщил «РИА Новости» главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.

Соответствующий приказ министерства размещен на сайте публикования правовых актов.

Приказ вносит изменения в десятый пункт «Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями» от 21 апреля 2022 года. Теперь новорожденных начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

Здравоохранение
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
8 февраля 2026  16:50
139
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
6 февраля 2026  17:51
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
949
У жительницы Тольятти было обнаружено новообразование в средостении после планового прохождения флюорографического исследования.
6 февраля 2026  14:35
Тольяттинские врачи провели сложнейшию операций в практике торакальной хирургии
708
 Деформация была асимметричная, необходимо было нарастить длину конечности.
6 февраля 2026  14:21
В Клиниках СамГМУ подростку исправили Х-образную деформацию ног
653
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств
6 февраля 2026  13:24
Разработанный в СамГМУ тренажер для реабилитации ReviSide поможет оценивать уровень тревожных расстройств
627
Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ.
5 февраля 2026  16:58
На средства регионального бюджета приобретен новый аппарат МРТ в больницу им. В.Д. Середавина
680
Около 700 жителей посёлка Сокский получают медпомощь в обновлённых условиях.
5 февраля 2026  16:49
В посёлке Сокский Исаклинского района проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики
693
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
4 февраля 2026  20:51
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
832
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
4 февраля 2026  16:46
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
779
В Большеглушицком районе возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты за счет средств областного бюджета.
4 февраля 2026  14:16
В поселках Малороссийский и Муратшино откроют два современных ФАПа
665
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15959
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
295
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
634
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
1905
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
1418
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
625
