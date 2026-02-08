Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев

Минздрав расширил неонатальный скрининг новорожденных, который с 1 апреля будет включать проверку на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Об этом сообщил «РИА Новости» главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.

Соответствующий приказ министерства размещен на сайте публикования правовых актов.

Приказ вносит изменения в десятый пункт «Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями» от 21 апреля 2022 года. Теперь новорожденных начнут проверять на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.