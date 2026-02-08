Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали

Об этом сообщается на странице заповедной территории на странице «ВКонтакте».

«Информируем вас о том, что в связи с изменением базовой ставки налога на добавленную стоимость и её увеличением до 22 % (Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025) в национальном парке „Самарская Лука“ скорректированы цены на платные услуги», — предупредили представители национального парка.

Повысилась стоимость всех услуг. Теперь в прейскуранте отдельной строкой добавляется НДС. Теперь посетить благоустроенную экологическую тропу обойдется в 122 рубля. Дети до семи лет проходят бесплатно. Проехать по территории национального парка на автомобиле тоже стоит 122 рубля. Снегоход, мотоцикл или квадроцикл обойдутся дороже — 183 рубля. Причалить к «Самарской Луке» теперь стоит от 122 до 244 рублей: цена зависит от вместимости судна. Если в лодке находятся десять пассажиров, то придется отдать 610 рублей. Необходимо предварительно согласовать использование пристани с руководством нацпарка.

Абонемент выходного дня на одного посетителя обойдется в 854 рубля, транспорт в эту цену не входит. Суточная аренда автостоянки стоит 122 рубля. Микроавтобусы, автобусы и грузовики — дороже: 300-400 рублей. Велосипеды оставить можно бесплатно.

Выросло в цене и размещение палатки. Теперь за три дня придется отдать 183 рубля. Аренда беседки и пикниковой зоны обойдется посетителям в 2440 рублей за три часа.

Стоимость двухчасовой экскурсии для группы до 25 человек составит 2440 рублей, пишет 63.ру.