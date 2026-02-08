Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами
В США дрессированная выдра помогла в поисках пропавших людей
Сборная Самарской области вышла в финал всероссийского турнира по баскетболу
Бывший замглавы самарского управления Росгвардии получил УДО по делу о взятках
В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика
Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали
Власти взялись за проблемы «Почты России»
Ночью и утром 9 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
Бывший замглавы самарского управления Росгвардии получил УДО по делу о взятках

Экс-сотрудник силового ведомства получал деньги от ОПГ «Законовские». Недавно он вышел по условно-досрочному освобождению.

Летом 2018-го ФСБ задержала Дмитрия Сазонова после получения 100 тыс. рублей от бывшего коллеги Александра Орлова. Последний сотрудничал с преступниками. Средства предназначались для покровительства ЧОО «Восток Лада» из Тольятти.

Позже на экс-замглавы регионального управления Росгвардии завели уголовное дело. Кстати, по судам ходили и близкие Сазонова за нападения друг на друга. Сам он вину не признавал, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на свои источники.

Был и еще один эпизод, который привлек внимание следствия. Речь идет о деньгах от предпринимателя, который делал съемки в роддомах. Однако на самом деле помогать за вознаграждения не планировал.

6 лет назад Ленинский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Это время должен был провести в колонии строго режима. Плюс штраф на 220 млн рублей и потеря звания.

После сторона Сазонова подала апелляцию в Шестую кассацию. Ее частично удовлетворили. Срок наказания и размер взяток от «Законовских» уменьшили, а ситуацию с фотографом перевели в мошенничество. Итог — 9 лет и 6 месяцев за решеткой и выплата 22,6 млн рублей. А с жены сняли арест.

В феврале 2022-го уже — 11 лет колонии и штраф на 211,75 млн рублей, лишение права на 7 лет права трудиться в определенных сферах и звания полковника полиции. Далее в Верховном суде не стали изучать жалобу бывшего сотрудника Росгвардии.

Летом 2024-го через ВС Башкирии добился принудительных работ вместо реального отбывания наказания. А на днях получил УДО, пишет Самара-МК.

Весь список