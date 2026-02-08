Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами
В США дрессированная выдра помогла в поисках пропавших людей
Сборная Самарской области вышла в финал всероссийского турнира по баскетболу
Бывший замглавы самарского управления Росгвардии получил УДО по делу о взятках
В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика
Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали
Власти взялись за проблемы «Почты России»
Ночью и утром 9 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель
В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика

В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика

Повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика вырос в России в этом году вдвое - с 1,5 до 3 - для борьбы с мошенническими схемами. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"С Нового года стоимость платы за холодное водоснабжение (ХВС) при отсутствии прибора учета, проще говоря, счетчика, выросла вдвое. В соответствии с постановлением правительства России, повышающий коэффициент в платежках увеличился с 1,5 до 3. Здесь речь идет о предотвращении мошеннических схем", - сказал депутат.

Он указал на случаи, когда количество проживающих в жилом помещении не соответствует числу прописанных, например, в квартирах, которые сдают в аренду.

"Возникают ситуации, когда в квартире прописан один человек или вообще никто не прописан и есть только собственник, а живут, например, десять человек, но плата за воду идет по нормативу. Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят. В итоге финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и [других] жильцов [многоквартирного дома]", - сказал Колунов.

Он отметил, что "подобный коэффициент уже зарекомендовал себя и позволил поднять оснащенность помещений счетчиками до 90%". "Теперь опыт столицы распространится на всю страну", - заключил парламентарий.

