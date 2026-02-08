7 февраля на дорогах Самары работали 467 дорожных рабочих и 489 единиц спецтехники

Зима в нашем городе — это не только сверкающий снег, но и необходимость обеспечить безопасность на дорогах.

Всего 7 февраля работали 467 дорожных рабочих и 489 единиц спецтехники. За сутки вывезли 7 365 тонн снега.

Берегите себя и соблюдайте требования безопасности на дорогах.

Спецмашины ежедневно работают над тем, чтобы расчистить улицы от снега. Убирают его от борта до борта, чтобы каждый мог свободно передвигаться — как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

С начала года из города вывезено более 200 000 тонн снега.