Самарцев приглашают принять участие в «Лыжне России», которая пройдет 14 февраля

Это спортивное событие, объединит сотни тысяч любителей лыж со всей страны.

Традиции уже более 40 лет – с 1982 года! Каждый старт привлекает всё больше участников, от любителей до профессионалов.

Центральной площадкой проведения «Лыжни России» в Самаре станет наша база «Чайка».

Для участия в гонке нужно подать заявку на портале Госуслуг. Регистрация проходит в разделе «Запись на спортивные мероприятия».

Подробная информация по ссылке: vk.ru/wall-58141452_15145

Фото архивные Минспорта: «Лыжня России» 2025 года.