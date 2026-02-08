Наиболее распространенная экопривычка у россиян — экономия воды

Компания Сибур и Авито Работа провели исследование, в котором выяснили насколько представители разных профессий интересуются заботой об окружающей среде. В опросе приняли участие 2500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет со всех регионов страны. Результаты опроса показали, что в разной степени экологическими активностями занимаются примерно 60% россиян — из них почти каждый четвертый (22%) делает это регулярно, уделяя до 1 часа в неделю.

Среди наиболее распространенных экопривычек у россиян: сокращение расхода воды в быту (36%), сдача электроники и повторное использование пластика, в том числе переработанного (по 23% соответственно).

Общей "экологической" привычкой, которая заняла первое место по популярности, стала экономия воды. Сдачей электроники в основном занимаются представители инженерных профессий (41%), а ремонт и приобретение подержанных товаров имеют наибольшую популярность у специалистов из сферы услуг (39%).

При этом, самой популярной экопривычкой среди тех, которой все большее внимание уделяют россияне, стала сортировка отходов. Ею уже занимается каждый четвертый (24%) опрошенный, однако в перспективе к такому занятию будут готовы приступить более 40% из них. 68% из первой категории стараются делить отходы по основным фракциям (пластик, бумага, стекло, металл), а 21% разделяют их на «сухие» и «мокрые».

Например, на Авито в разделе #яПомогаю работает Карта раздельного сбора, где можно найти пункты приема вторсырья в своем городе и информацию, как передать вещи в хорошем состоянии на благотворительность. Сейчас более 3 тысяч уникальных пользователей заходят на карту ежедневно, и их количество постоянно растет.

Отдельно стоит отметить корреляцию между заработком россиян и их отношением к экопривычкам — исследование показало, что самыми “экоактивными” россиянами являются люди с доходом выше 120 тысяч рублей. Для них более привычно экономить ресурсы и в то же время покупать качественные товары, которые могут долго прослужить в быту.