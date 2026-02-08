Мишустин назвал устойчивым состояние экономики России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал устойчивым состояние нынешней экономики России, отвечая на вопрос автора и ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.

Глава правительства отметил, что государство выполняет все социальные обязательства.

"Мы все социальные обязательства выполняем и будем их выполнять, достаточно все устойчиво", – сказал Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что, несмотря на давление извне, России необходимо добиваться экономики высоких зарплат, активно внедрять инновации в сферу производства, в здравоохранение, чтобы страна продвигалась вперед, пишет Смотрим.