В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика
Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали
Власти взялись за проблемы «Почты России»
Ночью и утром 9 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
7 февраля на дорогах Самары работали 467 дорожных рабочих и 489 единиц спецтехники
Самарцев приглашают принять участие в «Лыжне России», которая пройдет 14 февраля
В Самаре состоялся всероссийский турнир по регби «Поволжский Овал»
Мишустин назвал главную задачу в российской экономике на текущий год

248
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину рассказал о главной задаче, которая стоит перед российской экономикой в этом году.

Глава правительства подчеркнул, что за последние три года среднегодовой темп экономического роста в России оказался выше, чем среднемировой.

"Сейчас задача – создать все условия для того, чтобы уже, как сказал президент, к концу года сформировать отчетливый прогноз, каким образом в том числе стимулировать экономический рост в стране", – сказал Мишустин.

Важно, чтобы национальные проекты и другие государственные программы выполнялись. Особое внимание премьер-министр обратил на нацпроекты в сфере обеспечения технологического лидерства, пишет Смотрим. 

Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
295
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
634
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
1905
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
1418
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
625
