Мишустин назвал главную задачу в российской экономике на текущий год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину рассказал о главной задаче, которая стоит перед российской экономикой в этом году.

Глава правительства подчеркнул, что за последние три года среднегодовой темп экономического роста в России оказался выше, чем среднемировой.

"Сейчас задача – создать все условия для того, чтобы уже, как сказал президент, к концу года сформировать отчетливый прогноз, каким образом в том числе стимулировать экономический рост в стране", – сказал Мишустин.

Важно, чтобы национальные проекты и другие государственные программы выполнялись. Особое внимание премьер-министр обратил на нацпроекты в сфере обеспечения технологического лидерства, пишет Смотрим.