На выборы в Госдуму от Самарской области может пойти олимпийский чемпион Олег Саитов
Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Самаре
В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина
Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев
из-за долгов могут отключить электричество, газ и горячую воду
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков
УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
На выборы в Госдуму от Самарской области может пойти олимпийский чемпион Олег Саитов

Олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов стал одним из согласованных кандидатов, которые должны пройти в Государственную думу на выборах осенью 2026 года. Об этом Волга Ньюс рассказали несколько источников.

По словам собеседников, достигнуты предварительные договоренности, что Саитов будет баллотироваться от "Единой России". Будет ли он выдвигаться по одному из одномандатных округов или пойдет по партийному списку, пока не решено.

Сам Саитов в разговоре с корреспондентом Волга Ньюс подтвердил, что его кандидатура предварительно согласована, не сообщив других подробностей.

Олег Саитов родился 26 мая 1974 г. в Новокуйбышевске. В 14 лет он стал вторым на юношеском первенстве России. В 16 лет переехал в Жигулевск. В 1992 г. Саитов стал победителем чемпионата Европы среди юниоров в весе до 63,5 кг. Трехкратный чемпион России (1996, 1997, 1999), двукратный олимпийский чемпион (1996, 2000), двукратный чемпион Европы (1998, 2004), чемпион мира (1997).

После большой спортивной карьеры Саитов был министром спорта Сахалинской области, потом депутатом в том же регионе. Много занимается общественной деятельностью. Недавно участвовал в форуме "Россия - спортивная держава", который проходил в Самарской области. 

