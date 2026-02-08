Я нашел ошибку
Главные новости:
Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Самаре
Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Самаре
В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина
В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина
Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев
Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев
из-за долгов могут отключить электричество, газ и горячую воду
Из-за долгов могут отключить электричество, газ и горячую воду
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков
В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков
УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина

103
В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина

В Госдуме предложили изменить формат празднования Дня святого Валентина, отказавшись от упоминания святого и сохранив саму дату. Об этом сообщила 8 февраля первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, 14 февраля можно наполнить иным смыслом, сделав его праздником любви, семьи и доброты.

«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», «семья», «дети» — важнейшие в жизни», — сказала депутат ТАСС.

Она отметила, что при этом можно сохранить традицию признаний в любви и романтических жестов.

Среди возможных вариантов названия праздника Буцкая предложила «День любви» или «День плюшевой игрушки».

«Чтобы нежность, которую мы испытываем, когда нам дарят плюшевого мишку, привнести в этот праздник», — пояснила парламентарий.

Она добавила, что популярность 14 февраля в России связана с отсутствием альтернативной даты для признаний в любви.

Буцкая напомнила, что в стране уже отмечается День любви, семьи и верности 8 июля, приуроченный к памяти святых Петра и Февронии. По ее словам, эта дата традиционно связана с крепкими браками, семейными ценностями и часто выбирается для регистрации брака.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
134
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
538
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
1713
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
1341
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
609
Весь список