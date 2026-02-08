В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина

В Госдуме предложили изменить формат празднования Дня святого Валентина, отказавшись от упоминания святого и сохранив саму дату. Об этом сообщила 8 февраля первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, 14 февраля можно наполнить иным смыслом, сделав его праздником любви, семьи и доброты.

«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», «семья», «дети» — важнейшие в жизни», — сказала депутат ТАСС.

Она отметила, что при этом можно сохранить традицию признаний в любви и романтических жестов.

Среди возможных вариантов названия праздника Буцкая предложила «День любви» или «День плюшевой игрушки».

«Чтобы нежность, которую мы испытываем, когда нам дарят плюшевого мишку, привнести в этот праздник», — пояснила парламентарий.

Она добавила, что популярность 14 февраля в России связана с отсутствием альтернативной даты для признаний в любви.

Буцкая напомнила, что в стране уже отмечается День любви, семьи и верности 8 июля, приуроченный к памяти святых Петра и Февронии. По ее словам, эта дата традиционно связана с крепкими браками, семейными ценностями и часто выбирается для регистрации брака.