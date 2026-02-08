из-за долгов могут отключить электричество, газ и горячую воду

Отключение электричества, газа и горячей воды ждут собственников квартир, накопивших долги по ЖКХ. Об этом сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков в беседе с РИА Новости.

Лишиться света и воды собственники могут, если просрочка составляет более двух месяцев.

"Согласно постановлению правительства РФ, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе отключить электричество, газ или горячую воду, если просрочка оплаты превышает два месяца", – отметил юрист.

По его словам, даже при установленных счетчиках для определения критической суммы задолженности могут применяться усредненные показатели.

Отключение происходит поэтапно. После уведомления должнику дается 20 дней на погашение долга. Далее могут отправить повторное уведомление.

Как уточнил Курбаков, отключение может быть произведено только по истечении 30 дней с момента первого уведомления.

При этом в зимний период отключение электроэнергии в домах, где отсутствует альтернативный источник отопления, запрещено.