Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жильцов аварийного дома в Самаре
В Госдуме предложили переименовать праздник Дня святого Валентина
Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев
из-за долгов могут отключить электричество, газ и горячую воду
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
В лесах Тамбовской области зарегистрировано всего 10 волков
УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max
россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без медсправки
Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев

120
В рамках профилактической работы сотрудники полиции при содействии бойцов ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области и представителей общественности провели профилактическое мероприятие в клуб-баре, расположенном на улице Ставропольской областного центра.

Полицейские проверили документы, удостоверяющие личность присутствующих, а также законность их пребывания на территории Российской Федерации.

В ходе проверочных мероприятий внимание проверяющих привлекла своим поведением женщина, отмечавшая день рождения. Местная жительница в присутствии полицейских вела себя агрессивно и не реагировала на замечания окружающих. Сотрудники полиции провели с 32-летней именинницей профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Вместе с ней полицейские доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения около двух десятков человек. У двоих из них — мужчин 2005 и 1986 годов рождения — специалисты зафиксировали клинические признаки наркотического опьянения.

Шести иностранцам – посетителям увеселительного заведения, ранее уклонившимся от выезда из страны по истечении разрешённого срока пребывания, предстоит принудительно покинуть пределы Российской Федерации. В настоящее время задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

Во время рейда одна из клиенток бара пыталась обмануть проверяющих: девушка скрывала дату своего рождения, однако её истинный возраст полицейские оперативно установили, привлекли к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и доставили законному представителю. Мать девушки в присутствии сотрудников полиции не проявила осуждения поведением дочери. Работа с семьей будет продолжена в установленном порядке.

