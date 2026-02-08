Самарские полицейские принудительно выдворят с территории Российской Федерации шесть иностранцев

В рамках профилактической работы сотрудники полиции при содействии бойцов ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области и представителей общественности провели профилактическое мероприятие в клуб-баре, расположенном на улице Ставропольской областного центра.

Полицейские проверили документы, удостоверяющие личность присутствующих, а также законность их пребывания на территории Российской Федерации.

В ходе проверочных мероприятий внимание проверяющих привлекла своим поведением женщина, отмечавшая день рождения. Местная жительница в присутствии полицейских вела себя агрессивно и не реагировала на замечания окружающих. Сотрудники полиции провели с 32-летней именинницей профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Вместе с ней полицейские доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения около двух десятков человек. У двоих из них — мужчин 2005 и 1986 годов рождения — специалисты зафиксировали клинические признаки наркотического опьянения.

Шести иностранцам – посетителям увеселительного заведения, ранее уклонившимся от выезда из страны по истечении разрешённого срока пребывания, предстоит принудительно покинуть пределы Российской Федерации. В настоящее время задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области.

Во время рейда одна из клиенток бара пыталась обмануть проверяющих: девушка скрывала дату своего рождения, однако её истинный возраст полицейские оперативно установили, привлекли к ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения и доставили законному представителю. Мать девушки в присутствии сотрудников полиции не проявила осуждения поведением дочери. Работа с семьей будет продолжена в установленном порядке.