Рост цифровой осознанности: россияне стали внимательнее и избирательнее в интернете

Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Рост цифровой осознанности: россияне стали внимательнее и избирательнее в интернете

217
Рост цифровой осознанности: россияне стали внимательнее и избирательнее в интернете

«АльфаСтрахование» выяснила, что около 75% россиян за последние два года стали внимательнее относиться к своей безопасности в цифровой среде и более избирательно взаимодействуют с онлайн-контактами. Цифровое пространство по-прежнему остаётся важной частью повседневной жизни, однако подход к нему становится более обдуманным и прагматичным.

Исследование показывает, что цифровая среда сохраняет ключевую роль в повседневной жизни россиян: подавляющее большинство респондентов регулярно используют онлайн-сервисы для покупок, банковских операций и общения. При этом три четверти опрошенных отмечают, что за последнее время стали внимательнее относиться к любым нестандартным контактам и запросам в сети.

Рост цифровой осознанности прежде всего проявляется в повседневном поведении. Около 67% участников опроса стали реже отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, а 52% отмечают, что всегда перепроверяют информацию, если она связана с деньгами или персональными данными. Такие действия всё чаще воспринимаются не как исключительная мера предосторожности, а как часть повседневной цифровой гигиены.

При этом среди респондентов, которые оценивают свой уровень цифровых навыков как высокий (45% от выборки), сохраняются отдельные рискованные привычки. 34% из них используют одинаковые или схожие пароли для разных сервисов, а 27% признают, что автоматически соглашаются с запросами приложений и сервисов, не вчитываясь в условия и разрешения.

Влияние на цифровые привычки оказывает личный опыт. 87% опрошенных отмечают, что сталкивались с попытками мошенничества лично или через близких. Каждый третий отметил, что с мошенниками сталкивались его пожилые родители, в 11% случаев страдали несовершеннолетние дети. Наиболее распространёнными формами таких инцидентов респонденты называли платные подписки на сервисы без явного согласия пользователя, а также нежелательные покупки и списания за цифровые услуги.

В вопросе цифровой безопасности россияне распределяют ответственность достаточно прагматично. Около 40% опрошенных считают, что в первую очередь за свою защиту отвечают сами пользователи, каждый третий ожидает большей вовлеченности банков и финансовых сервисов, а около 20% — цифровых платформ.

Исследование проведено методом онлайн-опроса, в нём приняли участие 1267 респондентов в возрасте от 18 лет из разных регионов России.

Теги: Опрос

9 из 10 жителей Самары интересуются здоровыми привычками
05 февраля 2026, 14:01
9 из 10 жителей Самары интересуются здоровыми привычками
В среднем на   гаджеты и приложения для здоровья, долголетия и повышения продуктивности опрошенные тратят около 7 000 рублей в год. Общество
239
Подарок на свидание в Самаре подорожали на 28% с 2020 года
05 февраля 2026, 11:44
Подарок на свидание в Самаре подорожали на 28% с 2020 года
Одним из самых дорогих решений для самарцев в 2026 году стала комбинация цветов с готовым подарочным набором. Общество
243
41% самарцев не согласны на работу с «серой» зарплатой
05 февраля 2026, 10:34
41% самарцев не согласны на работу с «серой» зарплатой
Респонденты с высшим образованием отказываются от «серых» схем чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование (47 и 36% соответственно). Общество
216
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
173
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
259
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
257
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
5 февраля 2026  12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
292
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
5 февраля 2026  10:02
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
258
