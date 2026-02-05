В Самаре пройдёт День научного кино ФАНК

В Самарском университете им. Королёва, в рамках празднования Дня российской науки, состоится День научного кино ФАНК. Зрители смогут увидеть лучшие фильмы о науке и технологиях.

Фестиваль актуального научного кино ФАНК – крупнейший в мире фестиваль научного документального кино. Он стартовал в 2015 году и объединяет учёных, художников и всех, кто интересуется наукой. За десять лет фестиваль охватил более 350 городов и привлек свыше 400 000 человек. Проект реализуется при поддержке инициативы «Наука как искусство» в рамках Десятилетия науки и технологий и грантового конкурса Минобрнауки России.

«Формат научно-популярного кино позволяет широкой аудитории погрузиться в мир науки, – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. – У зрителей будет шанс задать вопросы молодым учёным из ведущих университетов Самарской области о будущем науки и технологий, а также вдохновиться на собственные исследования».

В программу показа войдут три короткометражных фильма:

«8 MIN» – фильм-эссе о том, как настроение Солнца влияет на нашу повседневную жизнь.

«Завтра начинается сегодня» – рассказ о талантливом враче и учёном Наримане Гаджиеве, который стремится развивать медицину не только в России, но и во всем мире. Его деятельность направлена на решение задач, кажущихся сегодня почти фантастическими.

«Да будет нефть» – фильм о роли нефти в современной цивилизации. Нефть является основным источником энергии, но её потребление составляет 95 миллионов баррелей в сутки, а качество месторождений постоянно ухудшается. Российские учёные разработали технологию, которая должна упростить и удешевить процесс нефтедобычи.

Кинопоказы будут сопровождаться дискуссиями с молодыми учёными Самарской области. Они помогут зрителям глубже понять темы фильмов и ответят на вопросы.

Мероприятие состоится 6 февраля в 17:00 в культурном центре «Универ студии» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151. Вход свободный.

12+