Суд решил, что самарский стадион "Буревестник" должны вернуть городу

Прокуратуре удалось добиться решения суда о возвращении в муниципальную собственность стадиона "Буревестник" в Самаре и земельного участка под ним.

Напомним, стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. Он находился в управлении Федерации профсоюзов Самарской области. В 2007 г. из-за отсутствия средств на содержание Федерация продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками. Новым собственником стало ООО "Волга-Инвест". В свою очередь, в 2008 г. компания продала объект фирме "Титул", а та — ООО "Форсаж", подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову. Впоследствии площадка перешла под контроль другой его компании — ООО "Квартал", пишет Волга-Ньюс.

В итоге стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски. Также бизнесмен планировал жилую застройку, однако власти отказали в поддержке проекта. Более того, велись переговоры о продаже площадки в собственность области. В обмен на территорию бывшего стадиона Алексей Шаповалов запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Эти запросы чиновники сочли завышенными, и переговоры приостановились.

В рамках развернутой областной прокуратурой в 2024 г. кампании по возвращению в государственную и муниципальную собственность ранее выведенных объектов был подан иск в Арбитражный суд Самарской области. Надзорное ведомство потребовало изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна, а также обязать "Квартал" снести торговые павильоны, расположенные на площадке. Представители прокуратуры просили признать все сделки купли-продажи недействительными.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Самарской области отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований. Решение было обжаловано в вышестоящий суд.

Как сообщает областная прокуратура, апелляционная инстанция 4 февраля согласилась с доводами прокуратуры, отменила акт суда первой инстанции и постановила по делу новое решение, вернув в муниципальную собственность стадион и земельный участок.