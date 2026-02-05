Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Суд решил, что самарский стадион "Буревестник" должны вернуть городу

321
Суд решил, что самарский стадион "Буревестник" должны вернуть городу

Прокуратуре удалось добиться решения суда о возвращении в муниципальную собственность стадиона "Буревестник" в Самаре и земельного участка под ним.

Напомним, стадион "Буревестник" располагался в границах улиц Буянова, Маяковского и Коммунистической, напротив Губернского рынка. Он находился в управлении Федерации профсоюзов Самарской области. В 2007 г. из-за отсутствия средств на содержание Федерация продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками. Новым собственником стало ООО "Волга-Инвест". В свою очередь, в 2008 г. компания продала объект фирме "Титул", а та — ООО "Форсаж", подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову. Впоследствии площадка перешла под контроль другой его компании — ООО "Квартал", пишет Волга-Ньюс. 

В итоге стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски. Также бизнесмен планировал жилую застройку, однако власти отказали в поддержке проекта. Более того, велись переговоры о продаже площадки в собственность области. В обмен на территорию бывшего стадиона Алексей Шаповалов запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Эти запросы чиновники сочли завышенными, и переговоры приостановились.

В рамках развернутой областной прокуратурой в 2024 г. кампании по возвращению в государственную и муниципальную собственность ранее выведенных объектов был подан иск в Арбитражный суд Самарской области. Надзорное ведомство потребовало изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна, а также обязать "Квартал" снести торговые павильоны, расположенные на площадке. Представители прокуратуры просили признать все сделки купли-продажи недействительными.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Самарской области отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований. Решение было обжаловано в вышестоящий суд.

Как сообщает областная прокуратура, апелляционная инстанция 4 февраля согласилась с доводами прокуратуры, отменила акт суда первой инстанции и постановила по делу новое решение, вернув в муниципальную собственность стадион и земельный участок.

