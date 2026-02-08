Власти взялись за проблемы «Почты России»

Государственная дума и правительство договорились совместно работать над решением проблем «Почты России». Для этого будет создана специальная рабочая группа, пишет РТ.

О достигнутой договорённости сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в состав рабочей группы войдут представители нижней палаты парламента и правительства.

«Достигнута договорённость совместно с правительством организовать работу по решению проблем «Почты России» и её развитию», — написал Володин в своём канале в MAX, уточнив, что вопрос создания группы планируется обсудить на Совете Госдумы.