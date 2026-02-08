Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами

Мошенники используют схемы с фейковыми сервисами проверки индексации ежемесячных выплат, чтобы украсть данные и деньги россиян. Об этом 8 февраля предупредили эксперты платформы «Мошеловка» «Народного фронтаа» в беседе с «РИА Новости».

«В соцсетях рекламируется бот или приложение: «Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале». После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули», — рассказали они.

Эксперты пояснили, что злоумышленники могут действовать через бота, который запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты под предлогом проверки права на индексацию. После ввода данных происходит списание средств или их хищение.

Сообщается, что целевой аудиторией таких атак являются пенсионеры и получатели социальных выплат. Специалисты отмечают, что схема актуальна именно в феврале из-за традиционной индексации, которая создает информационный повод и ажиотаж.

Эксперты рекомендуют проверять информацию о выплатах только через официальный портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России или его отделения, а подозрительные приложения немедленно удалять и проверять устройство антивирусом, пишут "Известия".