Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами
В США дрессированная выдра помогла в поисках пропавших людей
В США дрессированная выдра помогла в поисках пропавших людей
Сборная Самарской области вышла в финал всероссийского турнира по баскетболу
Сборная Самарской области вышла в финал всероссийского турнира по баскетболу
Бывший замглавы самарского управления Росгвардии получил УДО по делу о взятках
Бывший замглавы самарского управления Росгвардии получил УДО по делу о взятках
В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика
В ГД рассказали о повышении вдвое платы за воду без счетчика
Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали
Вход и въезд в национальный парк «Самарская Лука» подорожали
Власти взялись за проблемы «Почты России»
Власти взялись за проблемы «Почты России»
Ночью и утром 9 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель
Ночью и утром 9 февраля местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.05
0.5
EUR 91.05
0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами

235
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с соцвыплатами

Мошенники используют схемы с фейковыми сервисами проверки индексации ежемесячных выплат, чтобы украсть данные и деньги россиян. Об этом 8 февраля предупредили эксперты платформы «Мошеловка» «Народного фронтаа» в беседе с «РИА Новости».

«В соцсетях рекламируется бот или приложение: «Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале». После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули», — рассказали они.

Эксперты пояснили, что злоумышленники могут действовать через бота, который запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты под предлогом проверки права на индексацию. После ввода данных происходит списание средств или их хищение.

Сообщается, что целевой аудиторией таких атак являются пенсионеры и получатели социальных выплат. Специалисты отмечают, что схема актуальна именно в феврале из-за традиционной индексации, которая создает информационный повод и ажиотаж.

Эксперты рекомендуют проверять информацию о выплатах только через официальный портал «Госуслуги», сайт Социального фонда России или его отделения, а подозрительные приложения немедленно удалять и проверять устройство антивирусом, пишут "Известия".

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «кешбэком» за покупки
06 февраля 2026, 11:37
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «кешбэком» за покупки
По данным полиции, в феврале злоумышленники рассылают сообщения с текстом о якобы полученном 15% кешбэка, предлагая перейти по ссылке для активации. Криминал
497
Мошенники «задекларировали» сбережения у 79-летней жительницы Самары
05 февраля 2026, 11:06
Мошенники «задекларировали» сбережения у 79-летней жительницы Самары
Выполняя инструкции «эксперта», женщина собрала все сбережения – порядка двухсот тысяч рублей, сложила в пакет и передала курьеру, который подъехал к ее... Криминал
490
МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ
04 февраля 2026, 10:44
МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ
Мошенники присылают жертве ссылку, которая ведет на фишинговый ресурс. Там предлагается пройти тест, чтобы оценить шанс на списание долгов. Криминал
449
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
394
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
692
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2037
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
1485
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
638
Весь список