МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
-0.04
EUR 90.72
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ

158
МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ

Аферисты начали использовать новую схему, чтобы обмануть граждан. Они предлагают списать долги якобы в рамках госпрограммы через МФЦ. Об этом предупредили в Telegram-канале УБК МВД России.

Мошенники присылают жертве ссылку, которая ведет на фишинговый ресурс. Там предлагается пройти тест, чтобы оценить шанс на списание долгов. Чтобы получить результаты, нужно ввести код авторизации из сообщения.

"Мошенники рассылают предложения "списать долги через МФЦ в рамках государственной программы", – отмечает ведомство.

Госпрограмм по автоматическому списанию долгов не существует. Имеет место быть только процедура, предусмотренная Федеральным законом № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", пишет Смотрим.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре жертвой мошенников стал медицинский работник
04 февраля 2026, 10:28
В Самаре жертвой мошенников стал медицинский работник
Чтобы «обезопасить» сбережения, жертве внушили необходимость «задекларировать» деньги и перевести их на «безопасный счёт». Криминал
163
В Самарской области мошенники обманывают репетиторов
03 февраля 2026, 13:43
В Самарской области мошенники обманывают репетиторов
В социальных сетях жертвы обмана рассказывают, что неизвестные под видом учеников или их родителей записываются на занятие, а после отправляют ссылку для... Криминал
324
Жителя Самарской области обманули на полмиллиона
03 февраля 2026, 11:03
Жителя Самарской области обманули на полмиллиона
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником... Криминал
320
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
3 февраля 2026  10:31
В Самаре завершен этап сбора данных для документа территориального планирования
380
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
2 февраля 2026  11:52
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Самарской области
410
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
2 февраля 2026  11:32
Учитель биологии из лицея «Престиж» Станислава Яницкая стала «Учителем года – 2026» в Самаре
411
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
30 января 2026  13:08
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
1306
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
613
Весь список