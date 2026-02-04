МВД: мошенники предлагают списать долги через МФЦ

Аферисты начали использовать новую схему, чтобы обмануть граждан. Они предлагают списать долги якобы в рамках госпрограммы через МФЦ. Об этом предупредили в Telegram-канале УБК МВД России.

Мошенники присылают жертве ссылку, которая ведет на фишинговый ресурс. Там предлагается пройти тест, чтобы оценить шанс на списание долгов. Чтобы получить результаты, нужно ввести код авторизации из сообщения.

"Мошенники рассылают предложения "списать долги через МФЦ в рамках государственной программы", – отмечает ведомство.

Госпрограмм по автоматическому списанию долгов не существует. Имеет место быть только процедура, предусмотренная Федеральным законом № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", пишет Смотрим.