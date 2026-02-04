Я нашел ошибку
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Средний размер банковского вклада жителей Самарской области в 2025 году составил 348,1 тыс. рублей
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Первый научно-популярный маршрут «Крылья науки» стартовал в Самарской области
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Иномарка и трамвай столкнулись в Октябрьском районе Самары
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
Для жителей Самарской области открыта предварительная регистрация в новый сезон проекта «Флагманы образования»
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Кировском районе Самары Toyota сбила десятилетнего мальчика
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Самаре обновят крышу здания ТТУ на Коммунистической за 2,59 млн рублей
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
В Железнодорожном районе Самары машина врезалась в стоящий автомобиль, а тот - в 18-летнего пешехода
Самарцы готовы потратить на весеннее обновление гардероба в среднем 12 000 рублей

150
Самарцы готовы потратить на весеннее обновление гардероба в среднем 12 000 рублей

Специалисты Авито узнали у жителей Самары, как они готовят свой гардероб к весне: большинство ограничивается парой покупок, но есть и те, кто обновляет все вещи к новому сезону. И ресейл в этом процессе играет не последнюю роль — 18% покупают одежду, обувь и аксессуары «с рук», а 21% продают вещи после разбора гардероба. 

Как обновляют и сколько тратят

К весне так или иначе обновляют гардероб большинство жителей Самары (85%), однако все делают это по-разному. В основном (41%) опрошенные просто докупают несколько вещей к новому сезону, еще 35% поступают так же, но не каждый год. Полностью меняют вещи к весне лишь 9% — чаще всего это молодежь 18–24 лет (18%).

В среднем жители Самары готовы выделить на обновление гардероба к весне около 12 000 рублей. При этом большинство (65%) хотело бы уложиться в 10 000 рублей. Еще 26% готовы потратить от 10 000 до 25 000 рублей, 7% — от 25 000 до 50 000, а больше этих сумм — всего 2%. 

Что покупают к весне

Весеннее обновление гардероба в первую очередь касается базовых и универсальных вещей. Чаще всего жители Самары покупают джинсы, брюки и штаны (34%), футболки, практичную обувь по типу кроссовок или лоферов (34%), а также рубашки, топы и блузы (33%).  

Мужчины чаще покупают толстовки, худи и свитшоты (25% против 22% женщин), а также спортивную одежду (19% против 16%). Женщины чаще берут к весне верхнюю одежду на холодную погоду (22% против 16% мужчин), костюмы с брюками или юбкой (14% против 6%), а также сумки и ремни (13% против 8%). 

Где покупают одежду и обувь

Покупая вещи к весне, опрошенные обычно выбирают несколько площадок. Так, 50% покупают на онлайн-площадках, 48% — в торговых центрах. На сайтах и приложениях магазинов закупаются 38%, а 17% — в конкретных офлайн-магазинах. Еще 18% покупают вещи в ресейле. Чаще это молодежь 18-24 лет (19%). Причем две трети (68%) из них признались, что за последний год стали покупать вещи «с рук» чаще. 

В ресейле чаще всего покупают джинсы и брюки (40%), а также верхнюю одежду — пальто, куртки и пуховики (37%). Мужчины чаще берут обувь (32% против 24% женщин) и головные уборы (22% против 14%). Женщины же в основном покупают «с рук» рубашки, топы и блузы (24% против 11%), а также детские вещи (19% против 9%).

Как разбирают гардероб

РаРазбор гардероба для многих заканчивается тем, что 42% отдают ненужную одежду близким. У 38% старые вещи просто остаются «про запас» в шкафу, а 33%  направляют их на благотворительность. Чаще так поступают респонденты старше 65 лет (40%). 

Продают ненужные вещи 21%. Так чаще поступает молодежь 18-24 лет (30%). Это говорит о том, что весеннее обновление гардероба все чаще становится не просто покупкой новых вещей, а частью нового цикла осознанного потребления.
