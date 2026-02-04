Самарцы считают, что уровень МРОТ должен составлять в среднем 52400 рублей в месяц

Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда — в двух столицах, Хабаровске, Казани и Владивостоке, самые умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения мегаполисов.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года установлен на уровне 27093 рублей. Субъекты РФ могут установить на своей территории МРОТ выше федерального: в Москве, например, МРОТ в 2026 году достиг 39730 рублей, в городе на Неве — 31250 рублей. Однако представители экономически активного населения мегаполисов считают подобные суммы недостаточными.

Самарцы считают, что МРОТ должен составлять в среднем 52400 рублей. В июне 2025 года жители города называли сумму равную 51200 руб., а год назад, в январе 2025, – 51400 рублей. За год динамика составила + 1,9%.

Топ-3 городов с максимальными ожиданиями к МРОТ возглавляет Москва: жители столицы считают справедливым минимальный размер оплаты труда в размере 63100 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (59200 рублей). На третьей строке — Хабаровск (58 300 рублей). В первую пятерку также вошли Казань и Владивосток (55800 и 55500 рублей соответственно).



Высокий уровень запросов характерен для Махачкалы (54900 рублей) и Тюмени (54700 рублей). В Краснодаре и Красноярске ожидаемый размер МРОТ достигает по 54600 рублей в месяц, в Екатеринбурге — 54400 рублей, в Набережных Челнах — 54200 рублей.



Достаточно скромные средние ожидания мы отмечаем в Кирове (48800 рублей), Волгограде (49400 рублей) и Пензе (49900 рублей).



За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли в Нижнем Новгороде (+5,8%), Липецке и Ижевске (+4,6%), а также в Астрахани (+3,8%). В Москве прирост ожиданий составил 2,1%, в Санкт-Петербурге — 1,2%.



Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек

Населенных пунктов: 37

Время проведения: 12 января — 2 февраля 2026 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет

Размер выборки: 27500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 500 респондентов из городов-полумиллионников



Вопросы:

«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве?»;

«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге?»;

«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в вашем регионе?» (рассчитано среднее значение, рублей в месяц)