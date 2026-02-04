Вышел новый сезон мультипликационных роликов для школьников о цифровой безопасности

Новый сезон Всероссийского проекта «Цифровой ликбез» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее» пройдет со 2 февраля по 8 марта. Цикл занятий по цифровой грамотности и кибербезопасности реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нового национального проекта «Экономика данных».

«Цифровой ликбез» – просветительский проект, который помогает детям и взрослым повысить цифровую грамотность и узнать больше о кибербезопасности в сети. В легкой игровой форме через мультипликационные ролики, созданные ведущими цифровыми компаниями, эксперты говорят с детьми об актуальных проблемах.

«Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни детей и взрослых, но важно учитывать аспекты информационной безопасности и распознавать мошеннические действия, - подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области-министра цифрового развития Самарской области Сергей Одобеску. – Такие занятия помогают принимать ответственные решения в сети».

В этом году созданы три мультипликационных ролика: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство: что это и чем опасно». К видеороликам прилагаются методические материалы, которые помогают развивать современные навыки, необходимые для безопасного нахождения в интернете, доступны для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Материалы проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». «Мы вместе работаем над созданием уникального образовательного продукта, который способствует формированию компетенций будущего поколения и обеспечивает безопасность пребывания в цифровом мире. Благодаря таким проектам публично и доступно освещаются важные темы повышения цифровой грамотности, а полученные знания необходимы для полноценного участия граждан в цифровой экономике и общественной жизни», – рассказал Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Видеоролики позволяют сформировать устойчивые навыки цифровой грамотности и кибергигиены, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и в будущей профессиональной деятельности.