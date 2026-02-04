Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» усилил работу «Морозного патруля» в Самаре

С наступлением холодов на территории Самары и Самарской области добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» усилили работу «Морозного патруля».

В позднее вечернее и ночное время, когда температура опускается ниже 20°C, они выезжают на улицы города, их задача – обращать внимание на одиноких пешеходов, осматривать остановки общественного транспорта и при необходимости быть готовыми оказать помощь тем, кто оказался на морозе.

Напомним, чтобы стать добровольцем поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» или принять участие в акции «Морозный патруль», необходимо связаться с отрядом по номеру горячей линии 8 (800) 7005452 или заполнить анкету на сайте https://vk.com/la_samara?w=app5619682_-46816665. Добровольцем может стать любой человек, достигший совершеннолетия.