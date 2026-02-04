Москва идет на рекорд XXI века по морозам

Ведущий специалист "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей в своем Телеграм-канале, что столичный регион еще не прошел пик холодов. Синоптики допускают, что температура побьет рекорд 2012 года и таким образом первая пятидневка февраля 2026 года станет в Москве самой холодной в 21 века.

"Февраль продолжает давить на столичный регион крепкими морозами", - отметил специалист, добавив, что сегодняшние утроенние -18,5 оказались на 9-10 градусов ниже ночной климатической нормы. При этом в Новой Москве, в Михайловском, вообще было зергистрировано -25,9°.

Леус подчеркнул, что за три дня сердняя температура воздуха в Москве составила минус 18,9 градусов. По словам синоптика, более холодным начало последнего зимнего месяца было лишь однажды, в феврале 2012 года. Тогда средняя температура воздуха за этот же период составила -20,2°.

Пик морозов в нынешнем феврале еще впереди, предупредил синоптик. Он добавил, что "первая пятидневка может стать самой холодной в XXI веке", пишет МК.