В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ

В России стартовал новый отбор в отряд космонавтов, который впервые будет проходить с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 4 февраля сообщается на сайте пресс-службы «Роскосмоса».

«Стартовал очередной отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса». Глава госкорпорации Дмитрий Баканов утвердил положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору граждан Российской Федерации в кандидаты в космонавты», — говорится в сообщении.

Командир отряда, Герой России, и.о. руководителя Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко отметил, что тем, кто пройдет все этапы отбора в новый набор космонавтов «Роскосмоса», предстоит трудиться на новой Российской орбитальной станции (РОС) и осуществлять миссии на Луне, пишут "Известия".